Warum die Herbstmonate vermehrt zu Müdigkeit am Steuer führen

Die dunkle Jahreszeit in Kombination mit warm beheizten Autos in den Herbst- und Wintermonaten führen nämlich vermehrt zu Müdigkeit am Steuer. Ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder am Abend nach Hause vom Sport – wenn sich Schläfrigkeit im Auto bemerkbar macht, kann es schnell gefährlich werden.

Die kalten Temperaturen wieder führen dazu, dass der Körper mehr Energie aufwenden muss, um warm zu bleiben, was zu einem allgemeinen Erschöpfungsgefühl führt. Zusätzlich verfügt der Körper durch weniger Zeit in der Sonne über eine reduzierte Zufuhr von Vitamin D. Das „Sonnenvitamin“ ist für die Stärkung des Immunsystems verantwortlich und beugt der Lethargie vor - einer Bewusstseinsstörung, die mit Schläfrigkeit und einer erhöhten Reizschwelle einhergeht. Zusätzlich haben Menschen im Winter ein höheres Schlafbedürfnis.

Die erhöhte Müdigkeit im Winter lässt sich leicht erklären. Durch kürzere und weniger sonnige Tage sowie eine geringere Lichtintensität bildet der Körper in den dunklen Monaten des Jahres weniger Serotonin. Ein geringerer Bestand an Glückshormonen kann zu vermehrter Müdigkeit und betrübter Stimmung führen.

Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars rät dazu, Unfällen durch Mütdigkeit aktiv vorzubeugen.

Während der Fahrt ist das beste Mittel gegen Schläfrigkeit, eine Pause einzulegen. Nur ein paar Minuten an der frischen Luft – sei es ein kurzer Spaziergang über den Rastplatz oder wenige leichte Gymnastikübungen – bringen den Kreislauf wieder in Schwung. Denn Bewegung transportiert Sauerstoff ins Blut und steigert so die Konzentration.

Falls gerade keine Haltemöglichkeit in Sicht ist, hilft es, das Fenster zu öffnen und tief durchzuatmen. Die Wirkung hält jedoch nicht so lange an, weshalb Steuernde rund alle zwei Stunden die Fahrt einmal kurz unterbrechen.

Auch ein Kaffee oder ein Energydrink kann kurzfristig helfen, die Wachsamkeit zu steigern. Allerdings wirkt Koffein nur für eine begrenzte Zeit und ist keine langfristige Lösung gegen Übermüdung.

Generell passen Auto-Fans ihre Reisezeiten am besten an biologische Tiefpunkte des Körpers an. Sowohl zwischen zwei und fünf Uhr morgens als auch zwischen 13 und 15 Uhr am Nachmittag befindet sich der Körper mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit im Tief. Wenn möglich, verzichten Reisende auf Fahrten zu diesen Uhrzeiten komplett.

Ein weiterer Tipp gegen zufallende Augen: ein anregendes Gespräch. Ganz egal, ob mit der Person auf dem Beifahrersitz oder als Zuhörerin oder Zuhörer eines spannenden Hörbuches oder Podcasts - Spannung und konzentriertes Zuhören wirken der Müdigkeit entgegen.

Wenn eine Beifahrerin oder ein Beifahrer im Auto ist, empfiehlt es sich zudem, die Strecke aufzuteilen, und bei den kleinsten Hinweisen auf Müdigkeit einen Fahrerwechsel vorzunehmen.