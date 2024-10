Christian Schimanofsky, Direktor des KFV , verweist in diesem Zusammenhang auf ein interessantes Phänomen: „In den vergangenen 16 Jahren ist die Anzahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Rehe um 7 Prozent gestiegen und bei Rotwild gibt es ein Plus von 3 Prozent.

Es ist schneller passiert, als gedacht: In Österreich ereignen sich im Schnitt rund 73.000 Wildunfälle pro Jahr (Durchschnitt 2019/20 bis 2023/24). Das sind acht Wildunfälle pro Stunde. In den meisten Fällen kollidieren die Kraftfahrzeuge mit einem Reh (55%) oder mit einem Hasen (26%).

In den letzten 16 Jahren ist die Zahl der im österreichischen Straßenverkehr getöteten Rehe um 7 Prozent gestiegen und bei Rotwild gibt es ein Plus von 3 Prozent. Starke Rückgänge gibt es hingegen bei Fasanen (-63%) und Hasen (-55%).

Das höhere Gefahrenpotenzial von größeren Wildtiere n macht sich auch in den Daten auf Bezirksebene bemerkbar, wie der KFV-Direktor erläutert: „Der Bezirk Neusiedl am See, wo deutlich mehr Hasen als Rehe überfahren werden, liegt zwar in der Fallwildstatistik mit durchschnittlich 3.030 Unfällen pro Jahr gleichauf mit Mistelbach an erster Stelle. Die meisten Wildunfälle mit Personenschäden passieren allerdings im Bezirk Amstetten, wo sich 4 Prozent aller Wildunfälle mit verletzten oder getöteten Menschen ereignen.“ In den letzten fünf Jahren wurden in Österreich insgesamt 1.586 Personen bei Wildunfällen verletzt und sechs Menschen getötet. Das sind durchschnittlich 317 Verletzte pro Jahr.

Mehr als 39 Prozent aller auf der Straße getöteten Wildtiere starben in den letzten fünf Jahren in Niederösterreich und 35 Prozent aller Wildunfälle mit Personenschäden ereigneten sich ebenfalls in diesem Bundesland. Zum Vergleich: Niederösterreich ist 19.180 km² groß, was zirka 23 Prozent der Gesamtfläche Österreichs entspricht.

Warum sich im flächenmäßig größten Bundesland derart überproportional viele Unfälle ereignen, erklärt Niederösterreichs Landesjägermeister Josef Pröll: „Beim Wildunfallrisiko sind zwei Faktoren entscheidend: Wie oft Wild für die Aufnahme von Futter oder den Wechsel in einen Einstand Straßen queren muss sowie die Zahl der Verkehrsteilnehmenden. Niederösterreich weist ein enorm dichtes Verkehrsnetz mit vielen Pendelnden in den Morgen- und Abendstunden auf. Gleichzeitig muss das Wild durch die Zerschneidung der Lebensräume öfter Straßen queren. Die Zahlen belegen das: Wildunfälle sind kein saisonales Phänomen mehr, sondern können ganzjährig auftreten.“

Helfen Wildwarngeräte?

In Niederösterreich arbeiten das Bundesland NÖ, der NÖ Jagdverband und die Land&Forst Betriebe Österreich bereits intensiv zusammen und bringen Wildwarngeräte an den weißen Pflöcken entlang von Straßen an, die verhindern, dass Wild beim Herannahen von Fahrzeugen Straßen quert. Zudem werden jagdwirtschaftliche und wildökologische Maßnahmen gesetzt. „Aber es braucht vor allem die Mithilfe der Verkehrsteilnehmenden.

Die blauen Wildwarnreflektoren an den weißen Pflöcken, das Verkehrszeichen Wildwechsel und bewachsene Straßenränder zeigen ein erhöhtes Risiko für querendes Wild an. Hier sollte das Tempo angepasst und die Straßenränder im Blick behalten werden. Das trägt zur Reduktion des Wildunfallrisikos bei“, so der Landesjägermeister dazu.