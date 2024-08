Vespa macht nun auch (teure) Mode: Schick oder too much?

Ja. Wenn man auf einer Vespa unterwegs ist, will man meist auch schick sein. Von Anzug bis Sommerkleid, der italienische Roller lässt in Sachen Stil viele Möglichkeiten zu.

Nun zeigt Vespa eine neue Mode-Kollektion. Die Vespa Fashion-Collection – ganz nach dem Motto „Fast, but make it classy“ soll mit "exklusivem Design und einer einzigartigen Farbpalette" die "perfekte Kleidung für einen Ausflug auf der Vespa sein". Klingt gut. Aber sieht es auch so aus?

Die Farbgruppen sind inspiriert von Details des geschichtsträchtigen Piaggio-Museums und den Fabrikhallen in Pontedera. Folgende Farben zieren die Kollektion: Nomad (ein sanfter Beige-Ton), Origin (ein Türkis-Ton, die ursprüngliche Original-Farbe der Vespa), Jet Black (elegant in Schwarz), Blade (charakteristisches Grau-Silber, die Basis der Piaggio Produktionskette), Holy White (sauberes Reinweiß), Vespa Soul (die Farbe des Vespa-Spirits für die Zukunft).