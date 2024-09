Umweltfreundliche PKW: Japan vor Korea und China

Am aktuellen Green NCAP nahmen zum einen die Benziner Kia Ceed und Volkswagen Taigo sowie der Diesel Peugeot 308 teil, zum anderen die Elektrofahrzeuge BYD SEAL U, Kia EV6 und Toyota bZ4X.

Am aktuellen Green NCAP nahmen zum einen die Benziner Kia Ceed und Volkswagen Taigo sowie der Diesel Peugeot 308 teil, zum anderen die Elektrofahrzeuge BYD SEAL U, Kia EV6 und Toyota bZ4X.

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen überprüfen im Rahmen des Green NCAP regelmäßig aktuelle Fahrzeugmodelle auf Treibhausgasemissionen, Schadstoffe und Energieverbrauch des Antriebs. Die Initiative Green NCAP (New Car Assessment Programme) bewertet seit 2019 die Umweltfreundlichkeit von Pkw nach einheitlichen und zukunftsorientierten Standards

"Der SUV liefert beeindruckende Ergebnisse in allen Umweltkategorien, insbesondere bei der Batterieeffizienz mit einem guten Wert von 90,4 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt, der von Green NCAP getesteten Elektrofahrzeuge, liegt", fasst der ÖAMTC-Techniker zusammen. Mit null Abgasemissionen ist der bZ4X eine gute Wahl für Verbraucher:innen, die Familienfahrzeuge mit minimalen Umweltauswirkungen suchen.

Toyota, bekannt für sein Engagement für Nachhaltigkeit und seine Führungsposition in der Hybridtechnologie, führt mit seinem ersten speziellen Elektro-SUV, dem bZ4X, das Feld im Green NCAP an und erzielt ein nahezu perfektes Ergebnis von fünf Sternen.

Platz 2: Kia EV6

Der Kia EV6, der 2022 als erstes koreanisches Auto den Titel "Europäisches Auto des Jahres" gewann, erreicht in der 2024-Version mit fünf Sternen die gleiche Leistung wie die anderen Elektrofahrzeuge in dieser Runde. Der elegante elektrische Kompaktwagen basiert auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP) der Hyundai-Gruppe und weist zudem den gleichen Wirkungsgrad von Stromnetz zu Batterie auf wie der Toyota bZ4X, was zu bemerkenswert geringen Energieverlusten zwischen Ladegerät und Batterie führt.