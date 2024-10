Übergang zur E-Mobilität: Es geht um viel Geld

Österreichs Wirtschaft stottert und in Deutschland steht man sich ebenfalls vor großen Herausforderungen. Vor allem in der Autoindustrie rumort es.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass aktuell wichtige Weichen gestellt werden. Denn: Durch den Übergang zur E-Mobilität verändert sich die Wertschöpfung in der Automobilindustrie in Europa fundamental. Aktuell trägt die Industrie mit 1.900 Milliarden US- Dollar (rund 1.730 Mill. Euro) Bruttowertschöpfung fast 8% zum europäischen Bruttoinlandsprodukt bei. 60% der Wertschöpfung entstehen in der Fahrzeugproduktion, bei Zulieferern und im Handel („upstream“); 40% im Aftermarket und durch Services („Downstream“).

Wenn der europäischen Industrie der Wandel gelingt – wenn europäische Hersteller ihre Marktanteile halten oder leicht ausbauen und die Batteriewertschöpfung zu 75% in Europa liegt – könnte die europäische Wertschöpfung bis 2035 auf rund 2.200 Milliarden US-Dollar sogar ansteigen.

Was passiert, wenn der Abwärtstrend anhält?

Wenn der Marktanteil europäischer Hersteller aber mit der gleichen Geschwindigkeit wie aktuell von heute 60% auf 45% sinken sollte und es nicht gelingt, die Batterieproduktion zu lokalisieren, könnten 400 Milliarden US-Dollar Wertschöpfung (20% des heutigen Werts) auf dem Spiel stehen.

Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die die Unternehmensberatung McKinsey & Company heute veröffentlicht hat.