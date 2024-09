E-Auto-Krise: Warum sich selbst Greenpeace für die Förderung von Autos einsetzt

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall will ebenfalls ein Förderpaket für E- Autos. Nötig sei ein "schnelles, neues Förderpaket, das den Verkauf von E-Autos ankurbelt", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft der "Bild am Sonntag". "Das würde den Herstellern und den Zulieferern, die schon Milliarden in die E-Mobilität investiert haben, helfen und so Arbeitsplätze sichern."

Kommt die industriepolitische Fitness-Spritze?

Die Gewerkschaft hofft zudem, dass ein solches Förderpaket den deutschen Herstellern "im Wettlauf mit außereuropäischen Herstellern neuen Schwung geben" würde. Der Sprecher sagte der Zeitung weiter: "Es wäre gleichzeitig ein Konjunkturprogramm wie auch eine industriepolitische Fitness-Spritze für den notwendigen Umbau der Automobilindustrie."