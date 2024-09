Für deutsche Automobilzulieferer wird die Luft immer dünner

Deutsche Autozulieferer verlieren der Unternehmensberatung PwC zufolge gegenüber der chinesischen Konkurrenz an Boden. "Obwohl sie ihre Ausgaben in Forschung und Entwicklung erhöhen, kommen entscheidende Innovationen nur noch selten aus Deutschland und immer häufiger aus Asien", so die Branchenexperten. Sie untersuchten die Kennzahlen von 84 großen Zulieferern, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes im Automobilbereich erzielen.

Innovationen immer häufiger aus China

Laut PwC ist der Weltmarktanteil der deutschen Zulieferer seit 2020 von 27 auf 25 Prozent gesunken. Der Anteil der chinesischen Zulieferer verdoppelte sich auf fast 10 Prozent.

Ein Treiber dabei ist Nachfrage nach Batterien. Zudem investieren chinesische Zulieferer auch mit Staatshilfen trotz unsicherer Absatzprognosen "und schlagen so Pflöcke für die Zukunft ein", heißt es in der Studie. In den vergangenen sechs Jahren hätten sie ihre Investitionen vervierfacht.