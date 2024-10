Toter Winkel: Am Fahrersitz lernen Kinder, sich vor Unfällen zu schützen

Es sind traurige Zahlen: Alle 5 Minuten verunfallt in Österreich ein Kind. 40 % aller schweren Kinderunfälle passieren am Schulweg. Aber nicht nur der Schulweg, sondern generell das sichere Verhalten im Straßenverkehr ist für die Kleinsten am Anfang eine Herausforderung.

Um die Gefahr praxisnah zu verstehen, nehmen bei diesen Workshops die Kinder selbst am Fahrersitz eines Lkw und eines Busses Platz, während sich die restliche Klasse im toten Winkel versteckt. „Dadurch lernen die Kinder, wo und wie sie der Fahrer sehen kann und wo nicht. Und es macht Spaß, einmal hinter dem Steuer eines so großen Gefährts zu sitzen“, erklärt Wolfgang Böhm, Obmann der Wiener Transporteure. Bei schweren Fahrzeugen wie Lkw oder Bussen ist der tote Winkel viel größer ist als bei normalen Autos. Sie sind daher mit mindestens sechs Spiegel und mittlerweile oft auch mit Kameras ausgestattet, was einen guten Rundumblick bietet. „Ein Merksatz, den wir den Schülern mitgeben, lautet: Wenn du den Fahrer nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht sehen“, unterstreicht Böhm. Denn wenn der Fahrer durch die Fenster oder über die Spiegel nicht zu sehen ist, befindet man sich im toten Winkel .

„Mehr Sicherheit im Straßenverkehr erreichen wir auf mehreren Wegen“, erklärt Ludwig Richard, Obmann der Wiener Autobusunternehmen. „Einerseits haben moderne Fahrzeuge immer bessere Assistenzsysteme, andrerseits müssen gewerbliche Lenker mit Führerscheinen der Klassen C und D gesetzlich alle fünf Jahre einen Weiterbildungskurs mit dem Fokus Sicherheit machen. Am wichtigsten ist jedoch die Bewusstseinsbildung aller Verkehrsteilnehmer – vor allem bei unseren Kindern, die unseren Schutz am meisten brauchen.“

Theorie und Praxis üben



Die Fachgruppen veranstalten daher in Kooperation mit den Wiener Fahrschulen, der Bildungsdirektion und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit regelmäßige Workshops zum toten Winkel und haben so seit 2017 bereits tausende Kinder erreicht. Bei der neuesten Veranstaltung in Ottakring Anfang der Woche waren wieder 250 Volksschüler dabei, die dank eines Theorie- und eines Praxisteils in Zukunft sicherer im Straßenverkehr unterwegs sein werden.