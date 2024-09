Kann KI die Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr erhöhen?

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres rückt ein wichtiges Thema in den Fokus: Die Sicherheit die Schulkinder im Straßenverkehr. Denn leider zeigen Statistiken, dass mit dem Schulbeginn auch die Unfallgefahr auf dem Schulweg steigt.

Wie gefährlich ist der Schulweg?



2022 verloren auf Österreichs Straßen 13 Kinder ihr Leben. 2023 kamen 7 Kinder im Alter bis 14 Jahre im Straßenverkehr ums Leben, davon 4 als Pkw-Insassen, 2 als Fußgänger und 1 als Fahrer eines Spiel- oder Trendsportgeräts. Zwei Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren kamen 2023 bei einem Schulwegunfall ums Leben.

Auch, wenn wir auf unsere Nachbarländer schauen, sprechen die Zahlen eine traurige Sprache

In Deutschland steigt die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Kinder kontinuierlich an. Im Jahr 2022 verunglückten rund 25.800 Kinder im Straßenverkehr. Im Jahr 2023 stieg diese Zahl weiter auf 27.235 Kinder. Besonders alarmierend: Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren verunglücken montags bis freitags besonders häufig zwischen 7 und 8 Uhr, der üblichen Schulwegzeit. Im vergangenen Jahr wurden 14 % der verunglückten Kinder in diesem Alter zu dieser Zeit verletzt oder getötet.

In der Schweiz sterben jedes Jahr 4 Kinder bei Verkehrsunfällen.

Insgesamt geschehen 40 % aller schweren Kinderunfälle auf dem Schulweg.