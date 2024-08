Sicherer Schulweg? 45,8 % der Kinder konnten kein einziges Verkehrsgeräusch richtig zuordnen

In einer gemeinsamen Studie mit der Universität Wien haben die untersuchten Vorschulkinder von 3 dargebotenen Geräuschen (Motorrad, Straßenbahn, Zug) im Durchschnitt weniger als ein Geräusch richtig erkannt und benannt, 45,8 % konnten kein einziges Geräusch richtig zuordnen. 39 % hatten kein Wissen dazu, warum sie auf Geräusche hören sollten, wenn sie auf der Straße unterwegs sind, 25 % gaben eine falsche Antwort.

Richtungshören - also zu erkennen, woher ein Auto kommt - entwickelt sich etwa erst ab dem neunten Lebensjahr. Selbst Elfjährige haben unter anspruchsvollen Verkehrsbedingungen noch Schwierigkeiten, Annäherung oder Entfernung von Fahrzeugen zu unterscheiden. Bis zur Sekundarstufe dominiert der visuelle Reiz , bevor eine vollständige Integration der Sinneswahrnehmung erfolgt.

Und auch wenn Schulkinder schon vieles können. Einige Kompetenzen fehlen noch. Hier will nun ein neues Verkehrsgeräuschequiz ansetzen.

Allein auf der Straße unterwegs sein ist eine Fähigkeit, die Kinder irgendwann lernen müssen. Vielen Eltern fällt es nicht leicht, den Nachwuchs allein losgehen zu lassen. Denn: Gefahren lauern im wahrsten Sinne des Wortes an jeder Ecke.

Verschiedene Schwierigkeitsstufen des Quizzes passen sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Alters- und Leistungsgruppen an. Über die interaktive Lernplattform mein-sicherer-schulweg.at ist das Quiz jederzeit kostenfrei zugänglich .

Das Verkehrspsychologische Institut sicher unterwegs stellt in Kooperation mit der AUVA nun sein neues Verkehrsgeräuschequiz vor: Dieses pädagogische Werkzeug wurde entwickelt, um Kinder im Vorschul- und Volksschulalter spielerisch an das Erkennen und Unterscheide n von Verkehrsgeräuschen heranzuführen. Es fördert nachweislich die Verkehrskompetenz.

Level 1 ermöglicht das Hören und Erlernen von Verkehrsgeräuschen durch Antippen der grafischen Darstellung.

Level 2 ist ein klassisches Quiz. Kinder hören ein Verkehrsgeräusch und sollen erkennen, welches es ist, wobei jeweils drei Antwortalternativen zur Verfügung stehen. Es gibt unmittelbares Feedback und eine motivierende Lernschleife.

Level 3 fördert das Unterscheiden von verkehrsrelevanten und verkehrsirrelevanten Geräuschen. Ähnlich dem Spiel "Alles, was Flügel hat, fliegt!" fordert "Alles, was im Verkehr Geräusche macht, hör ich!" die Kinder auf, zwischen Geräuschen wie Fahrradklingel, Vogelgezwitscher oder Müllabfuhr zu unterscheiden. Die Hände dürfen nur zum Ohr gebracht werden, wenn ein verkehrsrelevantes Geräusch erklingt. Für Level 3 stehen als zusätzlicher Motivator auch verschiedene Spielgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus unterstützen kurze Erklärvideos die Anwendung des neuen Tools im Einzel- und Gruppensetting, am PC, am Tablet, am Smartphone, zu Hause oder im Klassenzimmer.