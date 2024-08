Mit Tretroller, Fahrrad oder E-Scooter zur Schule: Was der ARBÖ empfiehlt

Der Schulstart rückt näher und für viele Kinder wird es das erste Mal sein, dass sie den Weg zur Schule allein bewältigen müssen. Damit der Schulweg für die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sicher und stressfrei verläuft, empfiehlt der ARBÖ den Schulweg bereits frühzeitig mit den Kindern zu üben. Besonders für Schüler und Schülerinnen die mit dem Roller, Scooter, Fahrrad und Co. zur Schule fahren, sind bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten.

„Kindern fehlt noch die Routine im Straßenverkehr, sie können diesen nicht so gut überblicken und auch nicht so gut einschätzen wie Erwachsene. Kinder sind leicht abzulenken, sie sind kleiner und haben daher auch ein eingeschränkteres Blickfeld. Schwerer einzuschätzen sind auch Geschwindigkeiten, Entfernungen und Gefahren im Allgemeinen“ weiß ARBÖ-Verkehrspsychologin Mag. Patricia Prunner. „Das Motto muss also lauten: Üben, üben, üben!“ Der Schulweg sollte rechtzeitig und gemeinsam mit den Eltern erarbeitet und wiederholt werden. Und am besten beginnt man damit schon im Laufe der letzten Ferienwochen: „Der Schulweg ist nicht an einem Tag erlernt, sondern es braucht sechs bis zehn Wiederholungen, bis alle Gefahrensituationen am Schulweg auch als solche erkannt werden“, erklärt Mag. Prunner weiter.