Sinkende Absätze: Auch die größten Autokonzerne weltweit kämpfen

Auf der Plus seite stehen General Motors mit Plus 51 Prozent Veränderung gegenüber 2023, Honda mit plus 79 Prozent, Madzda Plus 611 und Suzuki Plus 51.

So sehen die Zahlen laut EY aus: Minus 11 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 bei VW , Minus 18 bei BMW , Minus 25 bei Merces Benz und gar Minus 51 bei Stellantis. Auch Tesla steht laut der Studie nicht gut da: -45 Prozent.

Laut dieser Studie verzeichnen im ersten Halbjahr 24 die 16 Konzerne einen Gewinnrückgang um 8 Prozent und ein Absatzminus von 2 Prozent. Für die meisten Hersteller sehen die Zahlen noch deutlich schlechter aus, da die japanischen Autobauer derzeit noch vom schwachen Yen profitieren und so den Durchschnitt nach oben zogen. Denn Japans Autokonzerne verbuchten so ein Umsatzwachstum um 14 Prozent und ein Gewinnplus von 37 Prozent.

Am profitabelsten wirtschaftete der EY-Untersuchung nach das südkoreanische Unternehmen Kia mit einer Gewinnmarge von 13,1 Prozent. Auf Platz zwei und drei im Margenranking lagen trotz starker Rückgänge um 2 bis 3 Prozentpunkte die deutschen Hersteller Mercedes-Benz (10,9 Prozent) und BMW (10,8 Prozent). Massive Einbrüche bei der Profitabilität mussten Stellantis (von 13,8 auf 7,8 Prozent) und Tesla (von 10,5 auf 5,9 Prozent) hinnehmen.

Eine schnelle Verbesserung? Nicht in Sicht

Probleme bereiten die schwache Konjunktur, niedrige Kaufbereitschaft der Kunden, die unsichere Zukunft des Verbrennungsmotors und hausgemachte Probleme wie teure Software-Fehlschläge. "Die Party in der Autoindustrie ist vorüber", erklärte Constantin Gall von EY. "Hohe Investitionen in die Elektromobilität, in eigene Software-Fähigkeiten und Rabattaktionen belasten die Profitabilität, gleichzeitig führt eine schwache Nachfrage zu niedrigen Stückzahlen und schwach ausgelasteten Fabriken.

Das Problem? China

Besondere Sorge bereitet den Autobauern das China-Geschäft. "Während in Europa ein Absatzwachstum von 2,9 Prozent erreicht wurde und in den USA von 0,8 Prozent, brach der Absatz der Unternehmen in China um 11,2 Prozent ein", erklärte EY. Bei den deutschen Unternehmen lief es hier noch vergleichsweise glimpflich: Ihr China-Absatz sank um 6,9 Prozent.