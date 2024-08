Benzin, Diesel oder E-Auto: Welche Gebrauchten jetzt noch billiger werden

Alles wird teurer? Nicht alles.

Mit einem Durchschnittspreis von 26.732 Euro bleibt der Abwärtstrend bei den Gebrauchtwagenpreisen nämlich konstant. Seit Jahresbeginn sind die Kosten für neue Gebrauchte laut AutoScout24 damit um 6,3 Prozent gesunken. „Wir beobachten gespannt die weitere Entwicklung bei den Gebrauchtwagenpreisen. Der Sommer ist traditionell eine gute Zeit für den Autokauf, da durch die Feriensaison die Nachfrage etwas nachlässt. Wer auf der Suche ist, kann jetzt in Ruhe gustieren“, so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.