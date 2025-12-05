4, 6 oder 10 Jahre: Diese fünf Hersteller geben die längste Garantie auf ihre Autos

Garantieversprechen gehören seit Jahrzehnten zu den zentralen Verkaufsargumenten am Automarkt. Ursprünglich entstanden sie in den 1950er Jahren in den USA, um Vertrauen in eine damals rasant wachsende Industrie zu schaffen. Auch in Österreich hat sich die Garantie längst als Entscheidungskriterium etabliert, besonders seit Fahrzeuge elektronisch komplexer werden und Reparaturen teurer ausfallen können. Während die gesetzliche Gewährleistung in Österreich mindestens zwei Jahre für Neuwagen vorschreibt, gehen einige Hersteller weit darüber hinaus.

5. Hyundai / Cupra / Mitsubishi / Škoda (Fünf Jahre) Hyundai gewährt in Österreich und Europa für viele Neuwagen eine fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Damit sind Material- und Herstellungsfehler abgedeckt.

gewährt in Österreich und Europa für viele Neuwagen eine fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Damit sind Material- und Herstellungsfehler abgedeckt. Cupra , die sportlichere Marke aus dem Volkswagen‑Konzernumfeld, bietet ebenfalls eine fünf-Jahres-Garantie für alle Neuwagen. Sie deckt wesentliche Bauteile wie Motor und Getriebe ab.

, die sportlichere Marke aus dem Volkswagen‑Konzernumfeld, bietet ebenfalls eine fünf-Jahres-Garantie für alle Neuwagen. Sie deckt wesentliche Bauteile wie Motor und Getriebe ab. Mitsubishi bietet für alle Neuwagen mindestens eine fünf-Jahres-Herstellergarantie an, oft bis 100.000 Kilometer. Sie umfasst ebenfalls gängige Material- und Herstellungsfehler.

bietet für alle Neuwagen mindestens eine fünf-Jahres-Herstellergarantie an, oft bis 100.000 Kilometer. Sie umfasst ebenfalls gängige Material- und Herstellungsfehler. Škoda rundet die Auswahl ab: Auch hier gilt die Garantie für Neuwagen für fünf Jahre, die wesentliche Komponenten wie die Reparatur von Schäden aufgrund von Mängeln abdeckt.

4. Mazda / BYD (Sechs Jahre) Den vierten Platz teilen sich die asiatischen Hersteller Mazda und BYD, beide mit jeweils sechs Jahren oder 150.000 Kilometern Basisgarantie. Mazda deckt Material- und Herstellungsfehler ab, bei EV- oder PHEV-Modellen zusätzlich die Batterie bis zu acht Jahre oder 160.000 Kilometer. BYD bietet für seine Elektroautos ebenfalls eine zusätzliche Absicherung für Batterie und Antriebseinheit von bis zu acht Jahren an.

3. MG / Kia (Sieben Jahre) Platz vier belegen Kia und MG. Beide Marken bieten Neuwagen in Österreich mit einer siebenjährigen Basisgarantie oder 150.000 Kilometern an. Kia deckt Motor, Getriebe und Kernkomponenten ab, bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sind auch Batterie und Hochvoltkomponenten mitversichert. MG bietet bei Elektro- und Hybridmodellen ebenfalls Absicherung für Batterie und Antriebseinheit.

2. Subaru (Acht Jahre) Auf Platz zwei liegt Subaru mit kombinierten acht Jahren, die im Rahmen eines speziellen Plans aufgeteilt werden. Das SAFE8-Programm deckt die ersten drei Jahre als klassische Werksgarantie ab, anschließend folgen serienmäßig fünf Jahre Anschlussgarantie ohne Kilometerbegrenzung und ohne Zusatzkosten. Abgedeckt werden mechanische, elektrische und hydraulische Komponenten mit wenigen Ausnahmen.

1. Seat (Zehn Jahre) Die Spitze sichert sich Seat: Für die meistverkauften Modelle Ibiza, Leon, Arona oder Ateca gilt seit November 2025 eine rekordverdächtige Herstellergarantie von bis zu zehn Jahren, oder alternativ bis zu einem Stand von 200.000 Kilometern. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, während normale Verschleißteile wie Bremsbeläge, Reifen oder Wischblätter davon ausgeschlossen sind. Sie gilt für die angeführten Neumodelle, die ab diesem Zeitpunkt bestellt werden und umfasst sowohl mechanische als auch elektrische Bauteile.