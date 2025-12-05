Pickerl-Intervalle fürs Auto verlängern: Warum es dafür (fragliche) Kritik hagelt

Die österreichische Bundesregierung hat unter Staatssekretär Schellhorn ein umfassendes Entbürokratisierungspaket präsentiert. Eines der am stärksten beachteten Elemente betrifft die Begutachtungsintervalle für das Pickerl. Künftig soll das bisherige 3‑2‑1‑System (Erstprüfung nach drei Jahren, danach zwei Jahre, später jährlich) durch ein 4‑2‑2‑2‑1‑System ersetzt werden. Demnach müssten Neufahrzeuge erst nach vier Jahren erstmals zur Pickerl‑Überprüfung, anschließend alle zwei Jahre. Erst ab dem zehnten Jahr sollen jährliche Prüfungen anstehen. Laut der Regierung zielt der Schritt auf eine spürbare Entlastung für Autofahrer ab. Im Ministerratsvortrag heißt es, die geplanten Änderungen würden "eine erhebliche Erleichterung für die Bürger bringen und eine spürbare Entbürokratisierung für alle Autofahrer liefern". Jedoch gibt es sowohl von Werkstätten als auch von Interessenvertretungen und Automobilclubs erheblichen Widerstand.

Kritik von offizieller Seite Branchenvertreter warnen vor Sicherheitsrisiken und wirtschaftlichen Nachteilen. Der Bund der österreichischen Wirtschaft WKO, vertreten durch Andreas Westermeyer, sieht eine Verlängerung der Prüfintervalle im Standard als "ernsthaftes Problem". Gerade in bergigen Regionen mit hohem Verschleiß für Autos, wie den Alpen, könne das unterlassene frühzeitige Erkennen von Mängeln auf lange Sicht zu einer Zunahme von Unfällen und Verkehrstoten führen: "Wir haben die Alpen, deswegen ist der Verschleiß und die Abnutzung bei den Autos insgesamt höher als beispielsweise in Deutschland." Ähnlich äußert sich der ÖAMTC. Konkret warnt Andrej Prosenc, Leiter des Technik‑Kompetenzzentrums, auf Nachfrage des KURIER vor der allgemein steigenden Gefährdung der Verkehrssicherheit und weist zusätzlich darauf hin, dass "Prüfstellen bei jeder Begutachtung für festgestellte Mängel haften". Längere Intervalle könnten zudem dazu führen, dass Werkstätten künftig andere Leistungen teurer verrechnen müssten, um die trotzdem gleich bleibenden Betriebskosten für Maschinen und Prüfgeräte zu decken. Ein weiterer Kritikpunkt: Für die Werkstätten und Automobilclubs bedeutet weniger Prüfintervalle auch deutlich weniger Einnahmen. Der Durchschnittspreis pro Prüfung liegt derzeit laut der Arbeiterkammer Wien bei rund 92 Euro, der jährliche Umsatz aus den Begutachtungen unter Paragraph 57a beläuft sich indes auf mehrere Millionen Euro.