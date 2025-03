Öffis per App buchen: Was ist ein Mobil Hüpfer?

Wien hat ein gutes Öffi-Netz. Dennoch können die Wege bis zur nächsten Haltestelle - vor allem in Randbezirken - sehr weit werden. Der WienMobil Hüpfer ist hier eine interessante Lösung.

Per App buchen

Der flexibler On-Demand Ridepooling Service von den Wiener Linien wurde im Zuge eines Forschungsprojektes der Betrieb in Liesing und in der Donaustadt getestet. Ein Algorithmus bündelt Fahrtanfragen mehrerer Fahrgäste mit ähnlichen Routen automatisch, erstellt eine Route und bucht die Fahrgäste in ein gemeinsames Fahrzeug.