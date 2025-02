Die Tankfüllung vom Auto aus bezahlen? Manche Autofahrer können das ab sofort

Klingt nach Zukunft, ist aber Gegenwart: Für Kunden von Mercedes-Benz in Österreich ist es ab sofort möglich, direkt über das Fahrzeug den Tankvorgang zu starten und nach dessen Abschluss digital per Fingerabdruck zu bezahlen.

Diese wird durch den in das Infotainmentsystem MBUX integrierten Fingerabdrucksensor ermöglicht. Durch diese Innovation ist das digitale Bezahlen mittels Fingerabdrucks durch Mastercard Debit- und Kreditkarten von der Erste Bank und Sparkasse ab sofort in ausgewählten Modellen von Mercedes-Benz mit der entsprechenden Softwareversion und Ausstattung möglich.

Sobald die Fahrer eine angebundene Tankstelle erreichen und den Motor abgestellt haben, folgt auf dem MBUX-Infotainmentsystem automatisch der Start des Digitalen Extras Fuel & Pay. Die Lenker wählen lediglich die entsprechende Zapfsäule aus und führen die Authentifizierung nahtlos via Fingerabdruckscan durch. Nach dem Abschluss des Tankvorgangs zeigt das MBUX-Display des Fahrzeuges die getankte Kraftstoffmenge und den tatsächlichen Rechnungsbetrag an.

Zusammenarbeit Mercedes-Benz, Mastercard & Erste Bank und Sparkasse

Mercedes-Benz ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Technologie Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms in seine Fahrzeuge integriert. Das kontaktlose Bezahlen mit dem Digitalen Extra Fuel & Pay und Fingerabdrucksensor ist ab sofort an kooperierenden Tankstellen in Österreich möglich.