Warum Jungs Automarken auswendig lernen und Mädchen das nicht immer interessiert

Wir gehen mit dem Cousin durch die Straßen Wiens und er kann - obwohl noch im Kindergartenalter - fast jede Automarke benennen. Ich staune. Sein Enthusiasmus lässt die Cousinen, die neben ihm gehen, hingegen völlig kalt.

Es ist ein Phänomen, das viele von uns aus der eigenen Kindheit kennen: Während Jungen oft eine erstaunliche Leidenschaft für Automarken entwickeln – sie können die Namen von Autos auswendig und wissen genau, welches Modell gerade angesagt ist – scheinen Mädchen damit eher weniger anzufangen. Aber warum ist das so? Liegt es an einer „männlichen“ Prägung oder gibt es wissenschaftliche Erklärungen für dieses unterschiedliche Interesse?

Das Thema „Automarken“ ist tief in der Sozialisation verwurzelt

Schon früh lernen wir, was von uns erwartet wird und was die Gesellschaft als „normal“ oder „typisch“ für Jungen und Mädchen ansieht. In Österreich, wie auch in vielen anderen Ländern, ist das Thema Auto traditionell und noch heute stark mit Männlichkeit verknüpft. Studien zeigen, dass Jungen häufig mit technischen Spielzeugen und Autos in Kontakt kommen, während Mädchen häufiger mit Puppen und „häuslichen“ Szenarien spielen. Dies prägt ihre Interessen und beeinflusst ihre spätere Wahrnehmung von Technik.

Das American Institute of Research hat im Vorjahr in einer Studie 145.200 Kindern im Alter von vier bis 17 Jahren aus über 30 Ländern befragt. Dabei zeigt sich, dass Kinder Buben schon mit sechs Jahren mehr Fähigkeiten in Informatik und Ingenieurwissenschaften zutrauen als Mädchen. Je älter sie werden, desto mehr glauben Mädchen, dass Buben über mehr technische Fähigkeiten verfügen würden.

Ich erinnere mich genau, als eine Dame im Kaffeehaus zu meiner Tochter einst überrascht sagte: "Du hast ein Spielzeugauto? Du bist doch ein Mädchen!!!"