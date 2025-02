Stressfrei unterwegs: Strategien gegen Tränen im Kindersitz

Aber warum weinen manche Kinder also im Kindersitz? Während andere das Autofahren lieben oder dabei friedlich einschlafen? Die Antwort ist nicht ganz einfach: Es ist ein wohl multikausales Zusammenspiel aus Unzufriedenheit , körperlichem Unbehagen und einer gehörigen Portion „Ich will da jetzt sofort raus!“ . Wichtiger als die Frage Warum? ist allerdings: Was kann man tun?

Dabei fängt meist alles gut an: Aber gerade, wenn man endlich alles zusammengepackt hat und im Auto sitzt, verwandelt sich der Kindersitz für den Nachwuchs urplötzlich in einen der unangenehmsten Orte des Planeten . Wie ein Tsunami bricht das anhaltende Weinen aus. Laut und nervenzährend.

1. Der Kindersitz als Gefängnis?

Zuerst mal: Der Kindersitz fühlt sich für manche Kinder einfach an wie die reinste Freiheitsberaubung. Der Körper ist angeschnallt, die Sicht aus dem Fenster ist nicht immer ideal (je nach Auto – sorry, Zwergerl, bei uns gibt’s keine SUV-Geländewagen-Sicht), und was am meisten stört: Das Kind kann sich nicht richtig bewegen. Schon mal versucht, 30 Minuten wie ein Stock an der Taille festgezurrt zu verbringen? Eben.

Tipp 1: Achte darauf, dass der Kindersitz nicht nur sicher, sondern auch bequem ist. Und ja, auch wenn’s die Fahrzeit verlängert: Ab und zu eine kleine Bewegungs-Pause beim Fahren tut Wunder!

2. Die Geräusche und der „Mini-DJ“

Es ist ja schön, wenn Kinder "singen". Aber wenn man einen „Mini-Sänger“ in seinem Auto entdeckt, der unbedingt seine eigene Playlist abspielen möchte (meistens aus einem Ton, der einem defekten Alarmmeldesystem ähnelt), dann kann man versuchen, das mit anderer Musik zu übertönen. Probiere aus, was deinem Kind gefällt. Bei uns war es ABBA. In Dauerschleife...