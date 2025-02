E-Autos: Drohen trotz Zuwachs wirklich milliardenhohe Bußgelder?

Der Absatz von Elektroautos steigt nach Ansicht des europäischen Herstellerverbandes ACEA zu langsam, um milliardenhohe Bußgelder der Autoindustrie wegen zu hoher CO2-Emissionen in der EU zu verhindern. Im Jänner seien die Neuzulassungen zwar um ein Drittel auf gut 124.000 E-Autos gestiegen, erklärte der Verband am Dienstag.

Der Marktanteil habe sich gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat um 3 Prozentpunkte auf 15 Prozent verbessert. Notwendig wären 25 Prozent.

Akzeptanz am Massenmarkt fehlt

"Wir sind weit vom Weg zur Akzeptanz am Massenmarkt entfernt, die notwendig ist", erklärte ACEA-Geschäftsführerin Sigrid de Vries. Der Verband befürchtet, die Hersteller müssten 16 Mrd. Euro an "schädlichen" Bußgeldern zahlen, da sie das strengere Limit von 93,6 Gramm CO2-Ausstoß im Flottendurchschnitt für Pkw überschreiten dürften. Das Geld fehle dann für weitere Investitionen in die Elektromobilität. Weniger Verbrennerautos zu verkaufen oder den E-Absatz mit Preissenkungen anzukurbeln, um den CO2-Ausstoß zu senken, seien keine Optionen, da beides zu Verlusten führe.