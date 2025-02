Corona - Verkehrsauswirkungen: Mehr Rad, weniger Auto geblieben

Der Anteil von Homeoffice ist nach wie vor höher als vor der Pandemie, was die Zunahme des Arbeitspendelverkehrs bremst. Zusätzlich hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Unternehmen zugenommen, die Mobilitätsmanagement umsetzen und damit den Anteil der Beschäftigten, die mit Öffis, Fahrrad und Fahrgemeinschaften zur Arbeit kommen, erhöht haben.

Einheitlich in Österreich mehr Rad, weniger Auto

Für fünf Bundesländer - Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg - sowie Graz, St. Pölten und die Bundeshauptstadt Wien liegen Mobilitätserhebungen für die Zeit nach und vor der Pandemie vor. "Die Mobilitätserhebungen der Bundesländer zeigen in zwei Bereichen eine einheitliche Entwicklung: Der Radverkehr ist gestiegen, der Anteil des Autos zurückgegangen", fasste Schwendinger zusammen. Im Land Salzburg nahm der Anteil des Radverkehrs an der Mobilität von elf Prozent im Jahr 2012 auf 13 Prozent im Jahr 2022 zu, in Oberösterreich von 5,2 Prozent im Jahr 2012 auf 6,7 Prozent im Jahr 2022, in Tirol von elf Prozent im Jahr 2011 auf 14 Prozent im Jahr 2022, in der Steiermark von sechs Prozent im Jahr 2014 auf neun Prozent im Jahr 2024 sowie in Vorarlberg von 16 Prozent im Jahr 2017 auf 22 Prozent im Jahr 2022.

Die Zunahme des Radverkehrs zeigt sich auch in Wien mit einem Anstieg von sieben Prozent im Jahr 2019 auf zehn Prozent im Jahr 2023. Laut automatischen Radverkehrszählungen der Stadt Wien ist die Anzahl der Radfahrten im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um fünf Prozent gestiegen. In Graz war der Anteil des Radverkehrs im Jahr 2021 mit 20 Prozent höher als im Jahr 2018 (19 Prozent). Auch in Graz zeigen die Radverkehrszählstellen, die es bereits im Jahr 2021 gab, einen weiteren Anstieg, die Anzahl der Radfahrten war im Jahr 2024 um fast fünf Prozent höher als im Jahr 2021. In St. Pölten stieg der Anteil des Radverkehrs von 14 Prozent im Jahr 2018 auf 18 Prozent im Jahr 2024.

VCÖ für Radinfrastruktur-Offensive

"In der Pandemiezeit haben viele das Fahrrad als Verkehrsmittel entdeckt, um gesunde Bewegung im Alltag machen zu können", erinnerte Schwendinger. Bei gleichzeitig weniger Autoverkehr sei das Radfahren als angenehmer und sicherer empfunden worden. "Ein Teil hat auch langfristig das Verhalten verändert und fährt nun häufiger mit dem Fahrrad", erläuterte der VCÖ-Experte.

"Viele europäische Städte haben in der Pandemie gezeigt, dass man die Radinfrastruktur auch durch verkehrspolitische Maßnahmen rasch verbessern kann. Um den Trend zum Rad und vor allem auch um das Potenzial von Elektro-Fahrrädern im Alltag bestmöglich ausnutzen zu können, braucht es in Österreich eine Radinfrastruktur-Offensive", empfahl Schwendinger weitere Verbesserungen.