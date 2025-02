Zu zweit im Auto: Dürfen Fahrgemeinschaften Busspuren nutzen?

Über 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer sind alleine im Auto unterwegs. Paris reserviert nun von März an eine Fahrspur der Stadtautobahn im Berufsverkehr für Fahrgemeinschaften, Taxis und Busse. Die Maßnahme diene dem Klimaschutz und solle den 550.000 Anliegern des Boulevard Périphérique, wie die 35 Kilometer lange Stadtautobahn um Paris genannt wird, eine gesündere Lebensumgebung bescheren, teilte die Stadt mit.

Doch wie sieht die Situation für Fahrgemeinschaften in Österreich aus? Socher Alice, Pressesprecherin Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), beantwortet für den KURIER schriftlich die wichtigsten Fragen.