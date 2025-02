Wie viel kW liefert eigentlich die Haushaltssteckdose?

In Österreich liefern die Netzbetreiber den Strom wie folgt in die Haushalte: mehr als 16 Ampere Stromstärke pro Phase sind nicht erlaubt. Bei einem einphasigen Anschluss (230 Volt) ergibt das optimal 3,7 kW Leistung. Es wird aber mit einem "normalen" Kabel aus Sicherheitsgründen üblicherweise nur mit 8 oder 10 Ampere Stromstärke geladen, auch wenn die Steckdose mit 16 Ampere abgesichert ist. Das Kabel mit dem Schuko-Stecker wird oft auch nur Notladekabel genannt, weil es für das tägliche Laden eigentlich nicht geeignet ist und viel zu lange dauert.

Wie lange dauert das Laden eines E-Autos an der Haushaltssteckdose?

Die geringe Ladeleistung hat naturgemäß sehr lange Ladezeiten zur Folge. Für einen 50-kW-Akku bräuchte man bei einer Ladeleistung von 3,7 kW rund 13,5 Stunden. Nicht eingerechnet ist hier jedoch das Phänomen, dass am Anfang und am Ende des Ladens (von 0 auf 20 und von 80 auf 100 Prozent Ladestand) der Strom nicht mehr so schnell fließen kann. Es dauert also in der Praxis noch länger.

Ladezeit bei 20-kW-Akku (etwas bei Plug-in-Hybriden): 5,4 Stunden

Ladezeit bei 50-kW-Akku: 13,5 Stunden

Ladezeit bei einem 80 kW-Akku: 21,6 Stunden

Ladezeit bei einem 100 kW-Akku: 27 Stunden

Wie viel kostet das Laden an einer Haushaltssteckdose?

Lange laden ist das eine. Der Blick auf die Stromrechnung das andere. Lädt man das Auto an der Haushaltssteckdose, kommt der aktuelle Stromtarif zur Anwendung. Je nach Tarifmodell variiert dieser Wert. Zur Veranschaulichung nehmen wir den kW-Preis des Optima-Entspannt-Tarifs der Wien Energie. Hier liegt der Preis pro kW-Stunde (kWh) bei 16,4930 Cent.

Preis für den 20-kW-Akku (etwas bei Plug-in-Hybriden: 3,3 Euro

Preis für den 50-kW-Akku: 8,2 Euro

Preis für den 80 kW-Akku: 13,2 Euro

Preis für den 100 kW-Akku: 16,5 Euro

Wie viel kostet das Laden an einer Normalladestation?

Im Vergleich sind die Kosten an der Haushaltssteckdose niedriger, als an der Zapfsäule, weil der kWh-Preis merklich anders ist. Bei der Wien-Energie kostet eine kWh-Stunde an der Normalladestation (Ladezeit rund fünf Stunden für den 50-kW-Akku) zwischen 51 und 59 Cent - ohne Grundgebühr, die es bei einzelnen Tarifen gibt und ohne Standzeitaufschlag, der schlagend wird, wenn man das Auto zu lange nach Beendigung der Ladezeit an der Ladestation hängen lässt.

Wir rechnen mit dem Mittel von 54 Cent pro kWh.

Preis für den 20-kW-Akku (etwas bei Plug-in-Hybriden: 10,8 Euro

Preis für den 50-kW-Akku: 27 Euro

Preis für den 80 kW-Akku: 43,2 Euro

Preis für den 100 kW-Akku: 54 Euro

Wie viel kostet das Laden an einer Schnellladestation?

Noch teurer wird die Ladung bei den Schnellladern - zu finden meist an Autobahnen oder in großen Ladeparks. Für die Berechnung am Schnelllader nehmen wir den Smatrics DC-Mittelpreis.

Wir rechnen mit 65 Cent pro kWh.

Preis für den 20-kW-Akku (etwas bei Plug-in-Hybriden: 13 Euro

Preis für den 50-kW-Akku: 32,5 Euro

Preis für den 80 kW-Akku: 52 Euro

Preis für den 100 kW-Akku: 65 Euro

Wie viel kostet das Laden im Roaming-Tarif?

Wer es ganz teuer will, lädt mit einem sogenannten Roaming-Tarif, also mit einer fremden Karten an einem Schnelllader. Dann steigert sich der Tarif noch einmal gehörig nach oben. Wir nehmen den Mittelwert von Smatrics.

Und rechnen mit 89 Cent pro kWh.

Preis für den 20-kW-Akku (etwas bei Plug-in-Hybriden: 17,8 Euro

Preis für den 50-kW-Akku: 44,5 Euro

Preis für den 80 kW-Akku: 71,2 Euro

Preis für den 100 kW-Akku: 89 Euro