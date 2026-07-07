Nightjet oder Railjet: Womit reist man besser?

Was bin ich nicht nett mit dem neuen Nightjet von Wien nach Zürich gereist! Ich habe gut geschlafen, gut gegessen und dennoch mindestens fünf Mitreisenden erzählt, dass ich eigentlich lieber Tagzug fahre. Auch lange Strecken: Weil man im Railjet so hervorragend arbeiten kann. Steckdose, Tisch, WLAN, Ruhezone – wenn alles gut läuft, ist der Zug das bessere Büro.

Aber nun folgt die Probe aufs Exempel. Es beginnt damit, dass frühmorgens ein Railjet schon im Bahnhof Zürich liegenbleibt. Auf dem Bahnsteig steht eine Menschenmenge, darüber wabert eine Wolke aus Nervosität. „Unser“ Zug - der pünktlich abfährt - muss alle aufgabeln. Doppelt so viele Fahrgäste wie geplant in das Rollmaterial quetschen - man versteht, dass es eng ist. Man rennt, Koffer und Kinder im Schlepptau, und ist froh, dass man reserviert hat. Sitzt man und fährt los, lächelt man die Mitreisenden mit einer Dankbarkeit an, die erstaunlich verbindend ist. Leider nicht bis in die Ruhezone. Denn dort brüllt bereits ein Baby.

Die Ruhezone der ersten Klasse ist jene Abteilung, in der man gemeinhin erwartet, etwas mehr Ruhe gekauft zu haben. Heute bekommt man vor allem etwas breitere Sitze – und Menschen, die noch entschlossener davon überzeugt sind, im Recht zu sein.

Ruhe? Nicht in der Ruhezone

Denn die Ruhezone verlässt sich ausschließlich auf den guten Willen ihrer Benutzer. Es gibt keine schalldichten Wände, keine Aufsicht, nur ein kleines grünes Stück Stoff mit einem Smiley und die stille Hoffnung, dass sich alle daran halten.

Bei dem Baby kann man verstehen, dass es das noch nicht kann. Mutter und Großmutter sind bemüht, und auch wenn sie auf dem falschen Platz sitzen, was für Diskussionen sorgt, kehrt rasch Ruhe ein. Zwei Männer und ich klappen die Laptops auf und stülpen die geräuschdämpfenden Kopfhörer über die Ohren. Es kann losgehen mit dem ungestörten Arbeiten.