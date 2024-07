Wie lange ist mein Sitzplatz im Zug wirklich reserviert?

Ab 3 Euro kann bis zu 180 Tage im Voraus ein Sitzplatz in ÖBB Zügen im Inland reserviert werden. Reservierungen sind in der ÖBB App, online im ÖBB Ticketshop, am Schalter oder unter 05-1717 erhältlich. Nightjets enthalten automatisch eine Platzreservierung.

Im Tagesverkehr kann man sich die Sitzplatzreservierung bis zu einem Tag vor der geplanten Abfahrt rückerstatten lassen. Die Stornomöglichkeit gilt für Tickets der 1. Klasse, 2. Klasse sowie der Business Class.