Kroatien, Italien oder Schweiz: Wo es lohnt, noch vor der Grenze zu tanken

Derzeit kostet ein Liter Super oder ein Liter Diesel in Österreich laut EU-Kommission 1,60 Euro . Ob das viel oder wenig ist, zeigt sich im internationelen Vergleich: Der ÖAMTC rät deshalb, vor jedem Reiseantritt Preise zu vergleichen. Denn da gibt es von Land zu Land große Unterschiede. Und so macht es manchmal Sinn, noch vor der Grenze aufzutanken . Im anderen Fall jedoch nicht.

Auch die Nummer 2 auf der Urlaubs-Hitliste ist gut mit dem Auto erreichbar. 1,61 bzw. 1,59 Euro kosten ein Liter Super oder Diesel. Der ÖAMTC rät folgendes: Die Tankpreise in Kroatien sind zwar aktuell günstiger als jene in Österreich - dennoch verhältnismäßig teuer, wenn man frühere Preisunterschiede zu Österreich betrachtet. Günstiger tankt man deshalb wahrscheinlich auf der Durchfahrt in Slowenien.

Unser südlicher Nachbar bleibt auch 2024 das Lieblings-Urlaubsland der Österreicher. Tanktechnisch gilt: Bei einer Reise nach Italien sollte man noch an einer heimischen Tankstelle tanken. Ein Liter Super kostet in Italien nämlich 1,85 Euro, ein Liter Diesel 1,73 Euro. Für Diesel-Fahrer ist Italien damit das drittteuerste Land im ADAC-Ländervergleich.

So sehen die Preise in den Nachbarländern aus:

72 % der Urlauber wollen heuer (auch) mit dem privaten PKW unterwegs sein, insbesondere in der mittleren Altersgruppe und Familien. Damit steigt der PKW-Anteil zumindest bei den Urlaubsplänen nach einem Rückgang heuer wieder merklich an.

Deutschland:

Bei Nachbar Deutschland zahlt man derzeit laut EU-Kommission für einen Liter Super (95 Oktan) durchschnittlich 1,75 Euro und für Diesel 1,63. Der ADAC rät: Wer von Deutschland aus zu einer Autofahrt ins Ausland startet, tankt besser hinter der Grenze.

Tschechien

Richtung Osten etwa wird es billiger: Tschechien bietet derzeit nicht nur das günstigste Benzin (1,50 Euro), sondern auch den billigsten Dieselkraftstoff (1,45 Euro) an. Ähnlich günstig ist Diesel derzeit in Luxemburg (1,47 Euro). Wer also beim Tanken sparen will, sollte seine Tankstopps je nach Reiseroute entsprechend planen.

Dänemark

Benzin ist im europäischen Vergleich derzeit in Dänemark am teuersten: Im nördlichen Nachbarland kostet ein Liter Super durchschnittlich 2,05 Euro. Diesel kommt auf 1,72 Euro.

Schweiz

Spitzenreiter in Europa ist allerdings die Schweiz – durchschnittlich 2,04 Euro werden dort je Liter Diesel fällig. 1,98 Euro kostet ein Liter Super.