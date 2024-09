Ganze Straßen sperren, damit Kinder darauf spielen können?

„Eigentlich ist es ganz einfach: Sie brauchen nur eine Metallbarrikade. Vielleicht ein paar Verkehrskegel. So macht man eine ganze Schule voller Kinder glücklich.“ - so beginnt die Story der New York Times über das Open-Streets-Programms der Stadt. Der Hintergrund: Schulen können nun Straßen für den Verkehr sperren und ihren Schülern zum Spielen zur Verfügung stellen.

Mehr Platz für Kinder - darf man Straßen sperren?

Das bringt mehr Platz, mehr Spaß - und vor allem: mehr Bewegung. Das könnten auch Österreich Schüler vertragen. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO waren 2022 in Österreich 240.000 Kinder übergewichtig, das sind 14 Prozent. Die Politik? Möchte die "Tägliche Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche“ in Pflichtschulen und Kindergärten bis zum Schuljahr 2034/35 flächendeckend für ganz Österreich ausbauen.