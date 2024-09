Der Öffi-Check: Ist Ihr Kind bereit, den Schulweg alleine zu schaffen?

Schule geht los und das bedeutet: Schulweg, zu Fuß, mit dem Rad, per Bus, Bim oder Bahn. Und für viele Eltern beginnt das Zittern - ob das gut geht?

Bereits mit Schulstart sind viele Kinder selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Je älter, desto länger werden die Wege: Beim Übergang von der Volksschule in die Mittelschule oder das Gymnasium steigt der Weg von durchschnittlich rund zwei Kilometern auf 12 Kilometern an. Daher gewinnt der öffentliche Verkehr ab der fünften Schulstufe nochmals an Bedeutung.

Die Mehrheit der Kinder in Österreich zwischen 10 und 14 Jahren kommt mit Öffis wie Bus und Bahn zur Mittelschule und zum Gymnasium. Spätestens in der dritten und vierten Klasse Volksschule sollte daher der Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln trainiert werden.

Dads Bundesministerium für Mobilität stellt nun unter klimaaktivmobil.at/oefficheck einen kostenlosen „Öffi-Check“ zur Verfügung. 16 Fragen gilt es zu beantworten.

Die Liste mit den Kindern schon vor Schulstart durchzugehen, macht Sinn.