"Wir werden nie günstiger sein": Europas Autoexperten über den Weg nach vorn

Die europäische Autoindustrie befindet sich in Transformation: Nie zuvor in ihrer Geschichte musste sie derart viele Veränderungen gleichzeitig wegstecken, wie aktuell. Das führt zu groben Verwerfungen – neue Konkurrenz, neue Technologien, neue Marktbedingungen – und kostet Jobs. Wie sieht die Zukunft aus? Die Branchenkenner Roland Prettner (Magna), Stefan Fink (FH Steyr und KPMG) und Stefan Bratzel (Center of Automotive Management) haben fundierte Antworten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KPMG Stefan Fink, FH Steyr und Chefökonom KPMG Austria.

KURIER: Industriestandort Europa ist unter Druck, jene in D und Ö besonders, jene in der Autoindustrie nochmals besonders. Wie ist Ihre Einschätzung?

Stefan Bratzel: Wir haben die kritischste Situation in der deutschen bzw. europäischen Autoindustrie insgesamt. Wir haben Nachfragerückgänge, und zwar längerfristige Nachfragerückgänge, seit 2019 einen um 18 Prozent geringeren Neuwagenabsatz in Europa. Das sind 2,5 bis 3 Millionen Fahrzeuge weniger. Wir haben sozusagen die Transformation der Branche in Richtung Elektromobilität, Richtung softwaredefiniertes Auto und längerfristig autonomes fahren. Das sind Riesenumorientierungen, die viel Geld kosten und auch die Wertschöpfung neu verteilen. Zudem haben wir neue Wettbewerber aus China, die immer stärker werden und innovationsstärker geworden sind. Und das letzte Thema: Die Zollkapriolen kommen quasi noch mal on top. Die sind gerade für Deutschland als exportorientiertes Land eine Riesenproblematik. Die Herausforderungen sind groß wie nie. Das in einer Zeit hoher Volatilität, hoher Turbulenz. Das ist für eine anlagenorientierte Branche eine riesen Herausforderung. Roland Prettner: Weltweit ist die Autobranche ein leicht wachsender Markt. Wenn Sie sich aber anschauen, woher das kleine Wachstum kommt, das es noch gibt, dann ist das Asien. Nordamerika und Europa bleibt flach, und das für die nächsten zehn Jahre. Wir befinden uns in der größten Transformation der Automobilgeschichte hin zu elektrifizierten, softwaredefinierten Fahrzeugen. Aber die Technologie ist noch immer am Reifen. Das verursacht, dass sich Käufer überlegen: was kaufe ich mir jetzt noch? Da ist viel Abwarten. Aber man muss schon auch sagen: es ist ein Markt mit rund 15 Millionen Fahrzeugen in Europa, das ist schon etwas, mit dem man arbeiten kann. Wir sehen zwar kein Wachstum, aber auch nicht den totalen Einbruch. Ein Punkt ist schon auch, dass die chinesischen Automarken auch in Europa wachsen werden. Wie viel, wird man sehen. Ich vermute, sie werden zehn bis 15 Prozent vom Markt gewinnen können. Es wird also Spieler geben, die Anteile verlieren. Stefan Fink: Es ist ein mehrfacher Schock von der Angebotsseite. Das hat mit den Lieferketten begonnen, den hohen Energiepreisen, der Teuerung, den Lohnkosten, das alles parallel mit regulatorischen Herausforderungen. Da hab ich die Nachfragekomponente noch gar nicht erwähnt – das gilt es zu bewältigen. Diese Herausforderung, gepaart mit der Unsicherheit, die auf einem historischen Höchststand ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WKO Roland Prettner, Präsident Magna Steyr.

Wie gefährdend ist das alles im Moment. VW-Boss Blume spricht vom "perfekten Sturm". Wie sehr ist denn das auch hausgemacht? Musste das kommen?

Bratzel: Es ist schon fünfzig fünfzig. Autohersteller wie Volkswagen oder Mercedes müssen mindestens so viel besser und innovativer sein, wie sie teurer sind. Und das waren sie auch lange Zeit. Es hat sich aber geändert, weil es eben Wettbewerber gibt, die ähnlich innovativ sind oder sogar in dieser Transformation noch innovativer sind, etwa im Bereich Elektromobilität. Und das verändert plötzlich dieses Spiel. Wenn man nicht mehr besser und innovativer ist, kann man auf Dauer auch nicht mehr teurer sein. Und das trifft im Moment in Deutschland besonders die Autoindustrie massiv. Die Rechnung stimmt nicht mehr. Fakt ist: Wir werden nie günstiger sein, wir müssen aber wieder die Besten sein. Wir müssen vor die technologische Welle kommen. Das ist nicht einfach. Fink: Auf der Makroebene ist das ein ähnliches Thema. Man hat lange versucht, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen so zu setzen, dass man von der Wirtschaftskrise möglichst wenig merkt. Seit 2022 geht es aber massiv auseinander: was wir tatsächlich verdienen und was wir in Löhnen zahlen. Die Produktivität ist rückläufig, wir werden aber teurer. Das bedeutet, wir verlieren im Wettbewerb. Die gute Nachricht ist, dass die Wirtschaft sehr resilient ist. Aber wir müssen erkennen, dass wir eine Fitnesskur brauchen. Es ist nicht zu spät – die Möglichkeiten sind da aber der Änderungsbedarf ist dringend. Strukturreformen sind nichts toxisches, sondern notwendig. Prettner: Für Erfolg braucht es Technologie und Kultur. Europa war bekannt dafür, bis in die Zweitausenderjahre, da ist praktisch jede Technologie aus Europa gekommen. Was kommt heute noch? Gar nichts mehr. Wir haben die großen Wetten nicht abgeschlossen. Im Auto haben wir die tollsten Materialien, die besten Spaltmaße, die schönste Außenhaut, den besten Lack. Aber es ist nicht unbedingt das, was der Kunde jetzt sexy findet. Es gibt Technologien, die vorangeschritten sind. Die deutschen Hersteller waren im Motorenbau weit vorne – das konnte niemand einholen. Das ist aber nicht mehr so wichtig, weil die Fahrzeuge jetzt Elektromotoren haben und Connectivity entscheidend ist. Da sind andere Länder und Marken voraus. Wir müssen bei den richtigen Technologien wieder ganz vorne sein und entsprechend investieren. Nur haben wir in unserem Tiefschlaf seit der Corona-Zeit, wo alle genossen haben, dass wir uns von zu Hause die Welt angeschaut haben, übersehen, dass andere richtig losgelegt haben. Und dann ist da noch das Kulturthema. Es braucht 450 Millionen Europäer, die richtig Gas geben. Es liegt an uns als Führungspersönlichkeiten, dieses Momentum zu erzeugen. Es braucht eine positive Einstellung zu Arbeit und Unternehmertum. Wir sind nervös machend entspannt geworden. Aber: Es beginnt sich zu drehen, das sieht man an den letzten KV-Verhandlungen. Es geht auch nicht darum, was jedem zusteht – es geht darum: was können wir uns noch leisten, wenn wir Produkte erzeugen, die Preise haben, die keiner kauft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Cam Stefan Bratzel, Direktor Center of Automotive Management.

Wir stehen vor massiven Transformationsaktivitäten, verlieren Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, haben eine Nachfragekrise, ein Vertrauensthema in Technologien, ein Problem mit Regulatorien. Wie kommen wir da im Moment raus? Was ist Ihre Vorhersage für die nächsten zwei Jahre?

Prettner: Man kann mit hoch ausgebildeten und top motivierten Mitarbeitern viel erreichen. Und es gibt eine gewisse Umkehr. Die Zeiten, wo alle eifrig nachgedacht haben, wie viel Home-Office kann man machen und mit wie wenig könnte man die Stunden runterbringen, das ist vorbei. Das hat einen Effekt. Aber ich will gar nicht alles so schlecht reden: Wir sind in einem flachen Markt. Das ist ein bisschen anstrengend, aber es ist managebar. Wir brauchen Top-Technologien in Top-Unternehmen. Wir brauchen nicht mehr medioker. Sondern Top-Flagship-Companies, die uns vorwärts bringen. Das müssen wir jetzt drehen. Ich sehe da viel Verständnis bei der Bevölkerung und in der Politik. Bratzel: Ich hatte in der Vergangenheit das Gefühl, dass wir eine gewisse Sattheit haben. Wir müssen von dieser Dekadenz wegkommen, das ist ein kulturelles Thema. Raus aus der Komfortzone. Ich habe vor zwei Jahren beim Autogipfel in Deutschland das gleiche gesagt, was ich heute auch sage: Technologisch müssen wir in die Gänge kommen, das ist keine kurzfristige Sache. Wir brauchen eine Art europäischen Pakt zwischen Politik, Automobilindustrie und Gewerkschaften. Fink: Es ist eine Frage des Leidensdrucks. Tut es schon weh genug? Exogene Schocks können wir nicht steuern, aber was wir selber gestalten können, das sollten wir in die Hand nehmen. Investitionen und das Verhalten der Konsumenten ist sehr stark von Erwartungen abhängig. Wir brauchen einen Businessplan, der kann Erwartungen bilden und daraus kommt ein positives Feedback. Das erhoffe ich mir. Das ist nicht volkswirtschaftliches Wunschdenken, sondern eine Storyline, die die Menschen mitnimmt. Das schafft Perspektive.