Peugeot-CEO Alain Favey: "Europa muss sich endlich entscheiden"

"Choices" lautet das Motto von Peugeot-CEO Alain Favey im Rahmen der 16. Ausgabe des "Auto & Wirtschaft"-Tages in der Wiener Hofburg. Für den Manager steht fest: Die europäische Autoindustrie steht an einem Wendepunkt. "Wir haben die Wahl zwischen einem breiten, bequemen Forstweg, auf dem man ohne Risiko wandert, oder einem steilen, steinigen Pfad, auf dem man ins Schwitzen kommt, am Ende aber stolz ist, es geschafft zu haben", sagt Favey. Peugeot habe sich für den steilen Weg entschieden.

Konkret meint Favey damit: Europa müsse sich sehr bald entscheiden, ob es seine Industrie retten oder sich zur Absatzregion für importierte Fahrzeuge entwickeln wolle. Während die Automärkte in Asien, Nord- und Südamerika stetig wachsen (weltweit insgesamt plus vier Prozent Wachstum seit Jahresbeginn), verliert Europa nämlich sogar leicht an Anteilen (Rückgang von minus drei Prozent). "Alle anderen Regionen haben ihre Entscheidungen längst getroffen", so Favey.

Made in Europe

Trotzdem bleibt Europa der wichtigste Markt. Besonders wichtig sei dabei das Prinzip "Made in Europe", das auch bei Stellantis-Schwester Citroen Anwendung findet: "95 Prozent Bauteile bzw. Entwicklung der Autos, die wir hier verkaufen, stammen auch von hier", betont der CEO. Die Produktion der C-Segment-Modelle liegt beispielsweise im Osten Frankreichs, die Batteriefertigung im Norden des Landes.

Innerhalb des Kontinents lesen sich die Marktanteile zudem besser: Mit 8,2 Prozent im B-Segment, 6,3 Prozent im C-Segment und 9,6 Prozent bei leichten Nutzfahrzeugen zählt Peugeot jeweils zu den besten fünf Marken Europas.