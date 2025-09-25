Produktionsstopp und neue Strategien: So reagiert Stellantis

Stellantis richtet seine Strategie neu aus. Auf den Wiener Elektro Tagen erläuterte der österreichische Vorstandsvorsitzende Markus Wildeis unter dem Motto „Elektromobilität im Wandel?“, dass europäische Produktionsstandorte künftig ein zentraler Wettbewerbsfaktor für den Konzern sind. Anlass für die klare Positionierung ist auch die aktuelle Marktsituation: Die Nachfrage nach einzelnen Modellen in Europa ist zurückgegangen, was zu temporären Produktionspausen in sechs von 32 Werken führte.

Herausforderungen und Antworten

Wildeis spricht offen über die derzeitigen Probleme der Branche: steigenden Regulierungsdruck, hohe Energie- und Fertigungskosten sowie ein schwieriges Wettbewerbsumfeld. Der Vorsitzende warnt, dass überzogene CO₂-Vorgaben und fragmentierte Regularien viele Hersteller zwingen, ihre Strategien kurzfristig anzupassen.

Kern der Antwort soll eine vereinheitlichte Plattformstrategie sein: Mit den hauseigenen Multi-Energy-Architekturen sollen künftig Verbrenner, Hybrid-, Plug-in- und reine Elektroantriebe auf den jeweils selben Fahrgestellbasen realisiert werden. Dadurch prognostiziert der Konzern kürzere Entwicklungszeiten, niedrigere Kosten und mehr Flexibilität, um schnell auf Marktschwankungen reagieren zu können.

Die Plattformen reichen von der kompakten CITY-Architektur über e-CMP und EMP2 bis hin zu den größeren STLA Medium und STLA Large. Gerade im C-SUV-Segment, das allein rund ein Viertel des österreichischen Pkw-Marktes ausmacht, sieht der Konzern Wachstumspotenzial.