Alles zu den Österreich-Premieren der Wiener Elektro Tage 2025

Wenn die fünfte Ausgabe der Wiener Elektro Tage 2025 am 25. September eröffnet wird, verwandelt sich der Rathausplatz vier Tage lang in eine internationale Bühne für Elektromobilität. Besucher sollen mehr als 50 aktuelle Modelle von insgesamt 22 Marken begutachten können. Mit gleich zehn Österreich-Premieren erreicht die Veranstaltung in diesem Jahr einen neuen Rekord.

Premieren von Kleinstwagen bis SUV

Die Bandbreite der neuen Modelle reicht von kompakten Stadtflitzern über Familien-SUVs bis hin zu sportlichen Fahrzeugen. Eine der auffälligsten Premieren dürfte der Microlino sein, ein schweizer Kleinstfahrzeug mit Retro-Design und Vordertür. Er bietet Platz für zwei Personen, 230 Liter Stauraum und lässt sich in rund vier Stunden an einer Haushaltssteckdose oder AC-Ladestation aufladen. Eine Aluminium-Außenhaut und eine selbsttragende Stahlkarosserie sollen laut dem Hersteller ein Gokart-Feeling hervorheben.

Im Segment der Mittelklasse stellt Mazda mit dem neuen Mazda 6e ein Modell vor, das eine Reichweite von bis zu 552 Kilometern (Long Range) verspricht. Dank Schnellladefunktion sollen in nur 15 Minuten bis zu 235 Kilometer nachgeladen werden können. Der 6e will so vor allem Langstreckenfahrer ansprechen.

Auch Toyota ist mit gleich zwei Premieren vertreten. Der Urban Cruiser bringt vollelektrische Leistung in einem kompakten SUV-Format, eine 61-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 426 Kilometer Reichweite. Deutlich größer fällt der bZ4X aus, der mit 73,1 kWh Batteriekapazität bis zu 568 Kilometer Reichweite erzielt. Geräumigkeit, Ausstattung und Design sollen den bZ4X für Schaulustige auf der Ausstellung attraktiv machen.

Mit dem Lexus RZ 550e feiert zudem ein weiteres Modell aus dem Toyota-Konzern seine Österreich-Premiere. Das SUV setzt auf Steer-by-Wire-Technologie, optimierten Allradantrieb und ein futuristisches Cockpit. Die Reichweite soll im Vergleich zu Vorgängermodellen um bis zu 100 Kilometer verbessert sein.