Microlino Gründer Merlin Ouboter: "Wir sind kein Auto"

Zusammenfassung Mit dem Microlino bringt das Schweizer Familienunternehmen Micro ein elektrisches Leichtfahrzeug nach Österreich, das Designnostalgie mit moderner Mobilität verbindet. Der zweisitzige Stromer orientiert sich optisch an der BMW Isetta, will aber mehr sein als ein Retro-Gag: Gründer Merlin Ouboter sieht darin eine ernsthafte Antwort auf überdimensionierte Stadtfahrzeuge.

Mit dem Microlino will das Schweizer Familienunternehmen Micro eine neue Fahrzeugklasse in der Stadt etablieren: klein, elektrisch, charmant. Warum das schwerer ist, als es klingt – und wie sich der Marktstart auch in Österreich entwickelt –, erklärt Mitgründer Merlin Ouboter im Gespräch mit dem KURIER.

Der Microlino ist jetzt auch in Österreich angekommen. In Wien ist er bereits in der „Vorteilsclub der Stadt Wien“-Lackierung zu sehen. Wir haben mit der Auslieferung gerade erst begonnen – was die Stückzahlen betrifft, stehen wir also noch ganz am Anfang. Die eigentliche Produktion des Microlino startete Ende 2022. Danach wurden die ersten Fahrzeuge in der Schweiz zugelassen. Produziert wird der Microlino übrigens in Turin. Was ist die Geschichte hinter dem Microlino? Unsere Wurzeln liegen im Tretrollergeschäft. Mein Vater gründete 1996 die Firma „Micro“. Damals lebte er im Zürcher Stadtteil Seefeld. Der Weg zu seinem Lieblingsbistro war zu lang zum Gehen, aber zu kurz fürs Fahrrad – also suchte er nach einem neuen, dazwischenliegenden Fortbewegungsmittel. So entstand die Idee des Micro-Tretrollers, der zwischen 1999 und 2001 einen riesigen Boom erlebte. In Spitzenzeiten verkauften wir über 80.000 Scooter pro Tag. Auch heute sind die Roller noch unser Hauptgeschäft – wir verkaufen jährlich etwa zwei bis drei Millionen Stück. Der Microlino selbst entstand zunächst als PR-Idee. 2015 wollten wir auf einer Mobilitätsmesse zeigen, was uns in puncto städtischer Mobilität noch alles einfällt. Die Ausgangsfrage lautete: „Wie sieht urbane Mobilität in 10 bis 15 Jahren aus?“ Wir haben dann analysiert, wie Menschen Autos nutzen, und festgestellt, dass 90 Prozent aller Fahrten unter 25 Kilometer lang sind – mit durchschnittlich 1,2 Personen an Bord. Die tägliche Durchschnittsdistanz liegt bei etwa 30 Kilometern. Gleichzeitig gab es damals einen SUV-Boom – die Fahrzeuge wurden also immer größer, obwohl sich die Nutzung kaum verändert hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Microlino Merlin Ouboter, Co-Gründer des Microlino.

Und genau da setzt der Microlino an? Genau. Wir haben uns gefragt: Was wäre, wenn man in die entgegengesetzte Richtung geht? Wenn man also ein Auto entwickelt, das kleiner, leichter und auf das Wesentliche reduziert ist – aber den Alltagsbedarf dennoch problemlos abdeckt? So entstand die Idee für den Microlino: ein Fahrzeug mit zwei Sitzen, kompakt und elektrisch – ideal für die Stadt und das tägliche Pendeln. Wie ist das Design entstanden? Während des Entwicklungsprozesses haben wir uns in die „Bubble Cars“ der 1950er-Jahre verliebt – insbesondere in die BMW Isetta, die damals das wohl bekannteste Modell war. Sie ist charmant, kompakt und bringt auch heute noch Menschen zum Lächeln. Für uns war sie ein ideales Vorbild. Seit wann ist der Microlino offiziell auf den Straßen unterwegs? 2016 haben wir den ersten Prototyp auf dem Genfer Autosalon vorgestellt – eigentlich als „Versuch“. Die Resonanz war überwältigend. Innerhalb von zwei Tagen war unsere Reservierungsliste mit 500 Plätzen voll. Mein Bruder und ich konnten schließlich auch unseren Vater überzeugen, mit dem Projekt in die Serienfertigung zu gehen. Nach einer längeren Entwicklungsphase wurden 2022 die ersten Modelle in der Schweiz ausgeliefert. Seitdem haben wir europaweit über 4.500 Fahrzeuge verkauft, davon rund 1.000 allein in der Schweiz. In welchen Ländern ist der Microlino derzeit erhältlich? Wir sind aktuell in Mittel- und Westeuropa flächendeckend aktiv. In Ländern wie Tschechien, Polen oder Rumänien arbeiten wir derzeit nur mit einzelnen regionalen Vertriebspartnern zusammen. In Österreich vertreiben wir den Microlino über Partner, die Vertrieb und Service abdecken. In Wien etwa nutzen wir ein Agenturmodell, derzeit in Kooperation mit G-Electric. Über unseren Online-Konfigurator kann man den Microlino individuell zusammenstellen, bestellen und direkt beim Partner abholen. Bisher wurden in Österreich rund 25 Fahrzeuge zugelassen. Wir planen, unser Vertriebsnetz auf Graz und Vorarlberg auszuweiten. Wenn das gewünschte Modell auf Lager ist, beträgt die Lieferzeit etwa zwei Wochen. Wird es konfiguriert und muss deshalb erst gebaut werden, dauert es drei bis vier Monate.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Microlino Die vordere Einstiegstür ist ein Blickfang und ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg.