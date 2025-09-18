Citroen-Markenchefin Stephanie Haider: "Stolz auf Made in Europe"

Es läuft – und das ist in der Autowelt gerade nicht überall so. Stephanie Haider, Managing Director Citroen Österreich, kann das aber gerade durchaus behaupten. Die Modellpalette wurde überarbeitet, die Verkäufe erreichten zuletzt ein Hoch und die alteingesessene Marke kommt mit merklichem Schwung daher.

Wir treffen Stephanie Haider in der neuen (alten) Unternehmenszentrale von Stellantis, jetzt wieder bei Schönbrunn. Mitgebracht hat sie den Citroen e-C3, einen Kleinwagen, vollelektrisch und ein gutes Symbol dafür, was Citroen für die Menschen sein will. Erschwinglich, familiär, ein bisschen verspielt und Teil des Alltags. „Mir gefällt das neue Design, das neue Logo, die Lichtsignatur vorne“, erklärt Haider. Das Auto ist klar als Familienauto konzipiert: relativ viel Platz innen, praktisch, fährt mit seinem 44-kWh-Akku ungefähr 320 Kilometer weit – „auf die man sich schon ziemlich gut verlassen kann“, sagt Haider. Preislich ist man gewohnt attraktiv. „Wir liegen mit dem vollelektrischen C3 unter der magischen 25.000-Euro-Marke und das merken wir auch in den Verkaufszahlen“, sagt Haider stolz.

Demnächst wolle man noch einen Schritt weiter gehen, einen C3 präsentieren, der zwar einen kleineren Akku hat, aber unter die 20.000-Euro-Marke fallen wird. „Damit begründen wir, was die Autoindustrie braucht: ein kleines E-Auto, das dem Verbrenner preislich um nichts nachsteht und für die Kunden damit die volle Wahlfreiheit ermöglicht. Es gibt einfach Kunden, die gar nicht so viel Reichweite brauchen.“ Haider betont zudem, dass bei Citroen alles „made in Europe“ sei. „Wir designen in Paris, produzieren nicht einmal eine Stunde von Wien entfernt. Die Wertschöpfung bleibt in Europa, darauf sind wir stolz.“