Citroën im Aufwind: Warum die "Budget"-Marke plötzlich so gefragt ist

Citroën erlebt in Österreich ein regelrechtes Comeback. Im traditionell schwierigen Sommermonat August legte die französische Marke um 51,3 Prozent im Gesamtmarkt zu. Besonders im Pkw-Segment ist der Zuwachs deutlich: 267 Neuzulassungen oder eine Steigerung von 99,3 Prozent bedeuten fast eine Verdoppelung der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr. Dazu gesellen sich 114 neu zugelassene Nutzfahrzeuge der LKW-Klasse N1 (bis zu 3,5 Tonnen Gewicht) und 23 Wohnmobile (Platz 4 in Österreich laut Statistik Austria). Der starke Zuwachs wirft die Frage auf, warum gerade eine Marke wie Citroën in Österreich derart gut ankommt. Ein genauerer Blick auf die Strategie und Markenkommunikation liefert Erklärungen.

Mobilität für jeden

Citroën wirbt seit Jahrzehnten mit dem Image verlässlicher, erschwinglicher Modelle, die bewusst keinen Premium-Anspruch erheben. Ein frühes Beispiel ist die Kampagne „Auf die Zukunft warten ist teuer“ aus den 1980er Jahren, die Fahrzeuge wie den GX20 oder den CSA als günstige und zukunftsfähige Alternativen zur Konkurrenz bewarb.

Diese Grundidee zieht sich bis heute fort. Die Werbekampagne für den vollelektrischen ë-C3 vom vergangenen Oktober zielt unter dem Motto „Elektromobilität ist nicht länger nur etwas für die Elite“ auf denselben Kern ab: erschwingliche Mobilität für eine breite Käuferschicht.

Diese Ausrichtung ist einer der Gründe für den aktuellen Aufschwung: „Unsere aktuelle Modellauswahl ist sehr divers, sie verbindet Design, Komfort und aktuell insbesondere Elektrifizierung mit einem vergleichsweise guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit bieten wir das, was Kunden heute, genau wie vor 40 Jahren erwarten: unkomplizierte, komfortable und vor allem leistbare Mobilität“, erklärt Stephanie Haider, Managing-Direktorin von Citroën Österreich.