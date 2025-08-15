Bonjour, Alltag! Der Citroën ë-C3 Aircross im Test

Schon der erste Blick auf den ë-C3 Aircross verrät, dass Citroën nicht auf Zurückhaltung setzt. Mit einer neuen Linienführung wirkt das E-SUV größer und markanter, als es mit seinen 4,39 Metern tatsächlich ist. Die erhöhte Sitzposition sorgt für eine gute Übersicht im Verkehr, im Stadtbild tritt der Franzose präsenter als seine Vorgänger, aber nicht aufdringlich auf.

Innen überrascht der Crossover mit einem großzügigen Platzangebot. Fünf Sitze sind serienmäßig, optional lassen sich zwei weitere im Kofferraum unterbringen. In der getesteten, kleineren Version bleibt ein familiengerechter Stauraum, der durch Umklappen der Rückbank deutlich wächst. Auch in der zweiten Reihe gibt es ausreichend Kniefreiheit, selbst für Erwachsene. Die Materialien im Innenraum sind überwiegend funktional, leicht zu reinigen und dadurch sehr alltagstauglich.

Der zentrale Touchscreen ist das Herzstück des Cockpits. Er steht leicht zur Fahrerseite geneigt und ergänzt das vom Hersteller typisch schmal gehaltene Fahrinfo-Display hinter dem Lenkrad. Dass die wichtigsten Funktionen wie Klima oder Lautstärke weiterhin über klassische Tasten eingestellt werden dürfen, ist ein Pluspunkt.