Deutsche Autoindustrie: Trotz Einbrüchen noch immer Milliardengewinne?

Good News aus der deutschen Autoindustrie gab es in letzter Zeit selten: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche und Audi traf es hart. Negativmeldungen waren nichts Neues. Vielmehr reihten sie sich ein in Ankündigungen der Autohersteller und Zulieferer wie Bosch, ZF oder Continental, sparen und Stellen abbauen zu wollen. Darunter leiden auch österreichische Zulieferer. Auf einer der wichtigsten Schlüsselindustrien Deutschlands lastet also gewaltiger Druck. Probleme gibt es zuhauf, die Herausforderungen sind riesig. Aber: Ist das Autoland Deutschland am Ende? Oder gibt es noch einen Weg aus der Krise? "Von einer echten Krise sind die deutschen Automobilhersteller noch weit entfernt", sagt Frank Schwope, Autoexperte und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstands Berlin. Tiefrote Zahlen seien nicht in Sicht. Trotz Einbrüchen noch immer Milliardengewinne Mercedes-Benz fuhr beispielsweise im ersten Halbjahr noch immer ein Konzernergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro ein. Wenngleich der Gewinn im Vorjahreszeitraum noch bei rund 6,1 Mrd. Euro lag. Auch der Volkswagen-Konzern, zu dem neben der Kernmarke auch Porsche und Audi gehören, verzeichnete immer noch Milliardengewinne. Ebenso BMW.

Schwope sieht das so: In den Coronajahren seien die deutschen Hersteller extrem verwöhnt worden und hätten extrem hohe Gewinne eingefahren. "Das waren teilweise Gewinne, für die die Vorstände nicht viel konnten", sagt Schwope. Chips für Autos seien Mangelware gewesen, die Hersteller hätten zwar weniger Autos verkauft, dafür aber die deutlich teureren mit entsprechend höheren Gewinnspannen. Experte: "Trend zur Elektromobilität verschlafen" Alles richtig gemacht hätten die Autobauer natürlich nicht. "Die deutschen Hersteller haben den Trend zur Elektromobilität verschlafen", sagt Schwope. Insbesondere auf dem chinesischen Markt träfen sie kaum den Geschmack junger Leute oder moderner Autokäuferinnen und Autokäufer. Auch beim autonomen Fahren seien die Deutschen momentan nicht konkurrenzfähig. Ähnlich sieht das Constantin Gall, Autoexperte bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Für die deutsche Autoindustrie häuften sich aktuell die Belastungen. "In China, dem wichtigsten Absatzmarkt der deutschen Autokonzerne, verlieren die deutschen Autokonzerne derzeit Marktanteile", teilt Gall mit. Hinzu kämen Milliardenbelastungen, die sich aus den US-amerikanischen Importzöllen ergäben. Die aktuellen Gewinneinbrüche ausschließlich auf die schwierigen äußeren Umstände zurückzuführen, wäre aber zu kurz gesprungen. Zum Teil seien die Probleme auch hausgemacht. "Der Superzyklus der Jahre 2021 bis 2023 mit Traummargen dank Covid, Chipmangels und Lieferkettenunterbrechungen hat offenbar einigen Marktteilnehmern ein trügerisches Gefühl der Sicherheit gegeben, sodass das Kostenmanagement vernachlässigt wurde", so Gall. "Die deutsche Autoindustrie braucht dringend eine Verschlankung" Es seien Milliardensummen in Forschung und Entwicklung geflossen, ohne dass die Resultate immer überzeugen konnten. "Die deutsche Autoindustrie braucht dringend eine Verschlankung und eine Beschleunigung der Entwicklungsprozesse", sagt Gall.