Als Erwachsene in der (aller-)hintersten Sitzreihe: Furchtbar oder herrlich?

Um in die hinterste Reihe zu gelangen muss man gelenkig sein. Und es ist auch angeraten, weder deutlich größer oder breiter zu sein, als Frau im Durchschnitt so ist. Eine kleine Verrenkung, ein kleines Rangieren - und man ist drinnen. Nicht elegant, aber auch kein großes Problem.

Hürde 2: Wohin mit den Beinen?

Fußraum gibt es tatsächlich wenig. Wer sich also schon immer elendslange Beine gewünscht hat, ist in diesem Fall froh, sie nicht zu haben. Doch sowohl Füße als auch Beine finden so Platz - obwohl die Knie an die Rückenlehne stossen... Nach ein paar Stunden fühlt man sich schon etwas eingeengt. Aber furchtbar unbequem ist es eigentlich nicht.

Hürde 3: Hört mich jemand?

In der dritten Reihe kommt man sich fast so vor, als würde man in einem Bus ganz hinten sitzen. Das galt zu Schülerzeiten cool. Man fühlt sich etwas weit weg von den anderen, hört und sieht weniger - was aber durchaus auch einen Entspannungsfaktor hat. Das dauernde Mitschauen vom Beifahrersitz fällt hier weg, man ist eindeutig nur Passagier. Weiteres Plus: Die Playlist, die der Nachwuchs abspielen darf, hört man nur leise. Fazit: Ganz hinten hat man fast völlig seine heilige Ruhe.