307 km/h, Champagnergold: So luxuriös ist der geliftete Bentley Flying Spur

Traditionen? Ja. Innovationen? Ja. Die Luxusautomobilmarke aus dem englischen Crewe unterzieht ihre große Limousine einem Update: Aufbauend auf Bentleys V8-Hybridantrieben erhält der neueste Flying Spur ein frisches Exterieur. Besonders auffällig: Erstmals seit 1962 leuchten wieder einzelne Frontscheinwerfer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bentley Motors Ein bisschen Retro? Das neue Außendesign führt erstmals seit 1962 wieder Einzelscheinwerfer bei einer Bentley-Limousine ein.

Auch sonst zeigt der Plattformbruder des Porsche Panamera Neues: Der Kühlergrill ist nun in die Frontstoßstange integriert, sofort ins Auge fallen die Lidstrich-Scheinwerfer. Neu auch die Heckklappe, die Rückleuchten und eine in Wagenfarbe lackierte Kennzeichenumrandung sowie neue 22-Zoll-Felgen, die optional füta_chunk_1 die Modelle Azure und S erhältlich sind. Innerlich gibt es Power Die Briten holen - nach sieben Jahren Pause - die sportlich ausgerichtete „S“-Variante zurück. Der neueste Flying Spur S ist die bislang leistungsstärkste Version und liefert 680 PS und 930 Nm – fast 20 Prozent mehr als jedes bisherige Flying Spur S-Modell.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bentley Motors Innen wird es elegant: Der neue Flying Spur nutzt die Handwerkskunst aus Crewe, um fünf unterschiedliche Sitzvarianten anzubieten.

Die S-Modelle richten sich ganz klar an den leistungsorientierten Fahrer. Mit 680 PS und 930 Nm ist der High-Performance-Hybrid-Antriebsstrang um 130 PS leistungsstärker als der des Flying Spur S der vorherigen Generation. Bei voller Leistung beschleunigt er in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bentley Motors Das S-Modell kehrt zu Bentleys viertürigem Flaggschiff zurück und verfügt über das Performance Active Chassis sowie bis zu 20 Prozent mehr Leistung als die Vorgängergeneration.

Ergänzt wird dieser fortschrittliche Antriebsstrang durch ein Fahrwerkspaket, das derzeit nur füta_chunk_1 die Modelle Speed und Mulliner erhältlich ist. Das Bentley Performance Active Chassis umfasst einen aktiven Allradantrieb, Doppelventil-Dämpfer, Torque Vectoring (von vorne nach hinten und quer über die Achsen), das aktive 48-V-Anti-Roll-System „Bentley Dynamic Ride“ sowie eine neue Generation der ESC-Steuerungssoftware. Zum ersten Mal bei einem Flying Spur S ist darin auch ein elektronisches Sperrdifferenzial enthalten

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bentley Motors Für Audiophile: Das „Naim for Mulliner“-System verwendet insgesamt 21 Lautsprecher.