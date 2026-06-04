307 km/h, Champagnergold: So luxuriös ist der geliftete Bentley Flying Spur
Traditionen? Ja. Innovationen? Ja. Die Luxusautomobilmarke aus dem englischen Crewe unterzieht ihre große Limousine einem Update: Aufbauend auf Bentleys V8-Hybridantrieben erhält der neueste Flying Spur ein frisches Exterieur. Besonders auffällig: Erstmals seit 1962 leuchten wieder einzelne Frontscheinwerfer.
Auch sonst zeigt der Plattformbruder des Porsche Panamera Neues: Der Kühlergrill ist nun in die Frontstoßstange integriert, sofort ins Auge fallen die Lidstrich-Scheinwerfer. Neu auch die Heckklappe, die Rückleuchten und eine in Wagenfarbe lackierte Kennzeichenumrandung sowie neue 22-Zoll-Felgen, die optional füta_chunk_1 die Modelle Azure und S erhältlich sind.
Innerlich gibt es Power
Die Briten holen - nach sieben Jahren Pause - die sportlich ausgerichtete „S“-Variante zurück. Der neueste Flying Spur S ist die bislang leistungsstärkste Version und liefert 680 PS und 930 Nm – fast 20 Prozent mehr als jedes bisherige Flying Spur S-Modell.
Die S-Modelle richten sich ganz klar an den leistungsorientierten Fahrer. Mit 680 PS und 930 Nm ist der High-Performance-Hybrid-Antriebsstrang um 130 PS leistungsstärker als der des Flying Spur S der vorherigen Generation. Bei voller Leistung beschleunigt er in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h.
Ergänzt wird dieser fortschrittliche Antriebsstrang durch ein Fahrwerkspaket, das derzeit nur füta_chunk_1 die Modelle Speed und Mulliner erhältlich ist. Das Bentley Performance Active Chassis umfasst einen aktiven Allradantrieb, Doppelventil-Dämpfer, Torque Vectoring (von vorne nach hinten und quer über die Achsen), das aktive 48-V-Anti-Roll-System „Bentley Dynamic Ride“ sowie eine neue Generation der ESC-Steuerungssoftware. Zum ersten Mal bei einem Flying Spur S ist darin auch ein elektronisches Sperrdifferenzial enthalten
Mit der Rückkehr des S-Modells steigen die verfügbaren Sitze auf fünf Varianten (von denen jede 12 Stunden Handarbeit erfordert).
Soprano, Tenor oder Bass?
Innen setzen die Briten auf Luxus-Feeling und Musik-Vibes: Die Virtuoso Collection Fahrzeugserie , die sich durch das Naim for Mulliner-Audiosystem auszeichnet, kombiniert Stickereien und Details in Champagnergold und ist von der High-End-Musikbranche inspiriert.
Der neue Flying Spur kann ab sofort bestellt werden. Die ersten Fahrzeuge werden den meisten Märkten voraussichtlich im vierten Quartal 2026 erhältlich sein. Die Preise füta_chunk_1 den 5,32 Meter langen Wagen dürften weiterhin deutlich jenseits der 200.000-Euro-Grenze liegen.
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