Polestar 5: Erste Ausfahrt mit dem eleganten Grand Tourer

Wenn man Joakim Rydholm fragt, wie er es schafft, einem schweren Elektroauto ein doch dynamisches Fahrverhalten anzutrainieren, gefällt ihm diese Art von Frage ganz offensichtlich und er spricht in der Antwort gern von "Magie". Rydholm ist seit 2017 bei Polestar, arbeitete vorher für Saab und Volvo (ist also auf schwedische Marken abonniert) und ist zuständig für den Bereich Fahrdynamik. Wenn also Rydholm, der in seiner Freizeit gerne Rallyes schaut oder selber fährt, das Thema erklärt, so geht es um Feinabstimmung von Dämpfern, Federn, Lenkung und der zugehörigen Elektronik. Im Fall des Polestar 5 haben Rydholm und sein Team jedenfalls einen tollen Job gemacht. Der schöne Grand Tourer, wie ihn die Schweden bezeichnen, bringt immerhin 2,5 Tonnen auf die Waage und es dauert eine Weile, bis sich die Physik, die auch Herr Rydholm nicht aushebeln kann, meldet und die Grenzen des Machbaren aufzeigt.

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Wir fahren den Polestar 5 von Südfrankreich hinauf Richtung Andorra. Und das heißt, dass es doch um die eine oder andere Kurve geht. Das beherrscht der Polestar also, gleichzeitig schätzt man aber auch die Reisequalitäten und den Komfort. Als Elektroauto fährt der Polestar vor allem leise und Herr Rydholm hat - aller Dynamik-Magie zum Trotz - noch genügend Komfort für das Fahrwerk übriggelassen. Das hat freilich auch damit zu tun, dass wir in der Performance-Variante sitzen. Und die ist mit einer clever gesteuerten adaptiven BWI MagneRide-Dämpfung ausgestattet.

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Performance heißt 650 kW Leistung, die von zwei Elektromotoren bereitgestellt wird – dabei kommen 450 kW vom Heckmotor. Die Beschleunigung ist natürlich entsprechend – gerade einmal 3,2 Sekunden braucht das Auto, um auf 100 km/h zu beschleunigen. Alternativ dazu gibt es auch die Dual Motor Variante mit 550 kW. Der Strom wird bei beiden Versionen in einem 112-kWh-Akku gespeichert. Das reicht für eine Reichweite von 565 Kilometer im Performance (im Dual Motor sind es 670 Kilometer). Anders gesagt: Für unsere Fahrt von Narbonne nach Andorra müssen wir uns um das Thema Laden keine Gedanken machen. Falls man mit dem Polestar 5 doch eine Ladesäule ansteuern muss, geht es dank der 800-Volt-Architektur flott. An einem DC-Lader kann der Grand Tourer mit bis zu 350 kW nachladen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Polestar Allee mit Schloss, Polestar 5 ohne Heckscheibe

Woran man sich im Polestar 5 gewöhnen muss, ist zunächst die fehlende Heckscheibe. Diesbezüglich ähnelt der GT dem Polestar 4. Das heißt, der Innenrückspiegel liefert ein Kamerabild von dem, was hinter einem passiert und das ist nicht jedermanns Sache. „Wenn man sich manche Mitbewerber ansieht und bei der Heckscheibe rausguckt, hat man eh nur noch einen Sehschlitz. Wir gehen ganz neue Wege, lassen die Heckscheibe weg, das spart Gewicht, so können wir das Auto noch flacher machen und haben dennoch ausreichend Kopffreiheit hinten“, hatte der Designchef von Polestar, Philipp Römers, anlässlich der Vorstellung des Autos auf der IAA im Gespräch mit dem KURIER erklärt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Polestar Variable Sitzanlage im Fond

Für die hinteren Sitze ist man auf eine 4+1-Lösung gekommen. Das heißt, man hat zwei sehr bequeme Einzelsitze im Fond und wenn eine dritte Person mitreisen soll, wird die Mittelkonsole hochgeklappt. Die Sitzanlage im Polestar ist sehr fein – zu bevorzugen ist dennoch der Platz links vorne. Und wenn man schon von Seiten eines Heckfensters kein Licht bekommt, so hat man ein großes Panoramaglasdach eingebaut. Leider lässt sich das nicht dimmen, eine Abdeckung ist aber als Zubehör zu bekommen, erklärt uns der zuständige Produktmanager. Man fühlt sich sehr wohl im Polestar, die Gestaltung des Interieurs wirkt sachlich und reduziert und die Materialien greifen sich gut an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Polestar Cockpit: Viel wird über den Touchscreen gesteuert