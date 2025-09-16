Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die junge schwedische Marke Polestar bringt mit der Nummer 5 sein nächstes Auto und nutzt die IAA in München als passende Bühne für die Premiere. Und es ist kein SUV, sondern ein sportlicher GT. Es ist im Prinzip die Produktionsversion der Studie Precept, die die Schweden 2020 gezeigt haben. "Rund 90 Prozent der Studie konnten wir für die Serie übernehmen", sagt uns der neue Designchef Philipp Römers, der von Audi gekommen ist und dem Österreicher Max Missoni nachfolgt. Der Polestar 5 ist ein schönes, sehr elegantes Auto geworden und man sieht sich von der Positionierung her durchaus als Konkurrenz zu Porsche Taycan bzw. Panamera. "In Zukunft wollen wir unsere Autos noch schlanker gestalten. Und wir müssen immer attraktiv bleiben. Ein Polestar wird durchaus progressiv sein, muss interessante Designelement haben und kann auch auffallen – aber es muss immer gut aussehen", erklärt Philipp Römers.

Und so wie der Polestar 4 verzichtet auch die Nummer 5 auf eine Heckscheibe - etwas, mit dem sich nicht jeder anfreunden kann. Der Designer dazu: "Ich finde, dass das bei flachen bzw. sportlichen Autos durchaus Sinn machen kann. Wenn man sich manche Mitberber ansieht und bei der Heckscheibe rausguckt, hat man eh nur noch einen Sehschlitz. Wir gehen ganz neue Wege, lassen die Heckscheibe weg, das spart Gewicht, so können wir das Auto noch flacher machen und haben dennoch ausreichend Kopffreiheit hinten."