Einfach am Stau vorbei: Ist der Roller mit drei Beinen eine PKW-Alternative?

Der erste Eindruck: Irgendwo zwischen Batman-Fahrzeug, Quad und - Dreiradler? Doch der Piaggio will etwas ganz Anderes sein: Nämlich eine echte Alternative zum PKW. Was spricht für ihn? Mit dem Piaggio MP3 310 und dem MP3 310 Sport präsentiert das italienische Traditionsunternehmen nun nämlich bereits die sportliche Neuversion des weltweit ersten Rollers mit zwei Vorderrädern.

Vorteil 1: Weniger Spritverbrauch Herzstück der aktuellen Varianten des Piaggio MP3 ist also der neueste Motor aus der High- Performance-Engine-Familie (HPE). Ausgestattet mit vergrößertem Hubraum und Optimierungen im Fahrkomfort bedeutet das mehr Leistung, und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Vorteil 2: Am Stau vorbei Mit stolzen 26,4 PS und 129 km/h kann der MP3 in Sachen Beschleunigung und Geschwindigkeit mit einem PKW mithalten mit dem wesentlichen Vorteil, dass bequem am Stau vorbeigefahren werden kann.

Nachteil 1: Der Look Bleibt der Look: Das Design des neuen Piaggio MP3 310 orientiert sich zum ersten Mal in der Modellgeschichte an jener High-End Ausstattung der beiden größeren MP3-Modelle 400 und 530. Neue horizontale Scheinwerfergruppen mit Voll-LED-Technologie an der Frontpartie, ein schmaler, sportlicher Lufteinlass und ein vertikaler Spoiler an den Seiten mit verbesserter Aerodynamik und seitlichen Deflektoren für beste Stabilität auch bei Höchstgeschwindigkeiten machen den neuen Piaggio MP3 310 aus. Die sportliche Front mit den in Fahrzeugfarbe lackierten Kotflügeln sowie den Felgen mit fünf geteilten Speichen spiegeln aktuelle Designtrends aus der Automobilwelt wider, die im MP3 310 Roller aufgegriffen werden. Nachteil 2: Wettertauglichkeit Das integrierte Windschild sorgt zusätzlich für Schutz vor Wind und Wetter. Nass wird man bei Regen trotzdem.

Dennoch will der Roller bequem sein: Ausgestattet ist er mit einer völlig neuen Benutzeroberfläche mit 5-Zoll-LCD-Display, über das alle relevanten Informationen abgerufen werden können. Während der Fahrt werden auf dem Display durch das Betätigen der MODE-Taste Informationen, wie die Höchstgeschwindigkeit, der aktuelle Verbrauch oder der Batteriestand angezeigt. Via Konnektivitätssystem Piaggio MIA, das in der Sport-Variante Standard ist, kann man sein Smartphone über Bluetooth mit der Bordelektronik verbinden. Oberhalb des Armaturenbretts befindet sich ein Handschuhfach mit einem USB-Anschluss. Der Sattel mit zwei separaten Sitzebenen ist mit einer Schaumstoffstruktur ausgestattet und so geformt, dass ein leichter und sicherer Bodenkontakt mit den Füßen ermöglicht werden kann. Mit ausklappbaren Fußrasten und Stauraum unter dem Sitz ist der Piaggio MP3 310 auch für zwei geeignet.



Und die Sicherheit? Beide Modelle der MP3 310-Reihe verfügen über ABS mit integrierter ASR. Die ASR (Acceleration Slip Regulation) ist ein Antriebsschlupfregler, der von Piaggio speziell für Motorroller entwickelt wurde. Das System erhöht die Sicherheit beim Fahren, es lässt sich aber auch in Situationen sehr einfach abschalten, in denen man auf das Feature verzichten möchte.

Dank Dreikanal-ABS, welches in Zusammenarbeit mit Continental entwickelt wurde, wird das Blockieren der Räder beim harten Bremsen effektiv verhindert. Die beiden individuell neigbaren Vorderräder, welche mit einer Piaggio-Technologie gesteuert werden, sorgen für Stabilität, Grip und damit Sicherheit. Letzteres zeigt sich auch durch das einfach per Knopfdruck aktivierbare Rolllocksystem für die Vorderräder, dass die beiden Vorderräder stabilisiert und damit ein Umfallen verhindert. Einparken, egal ob vorwärts oder rückwärts, wird damit einfacher zumal der MP3 auch ohne Ständer problemlos stehen kann.

Preis: Ist der Roller wirklich eine PKW-Alternative? Bleibt der Preis: Der Piaggio MP3 310 kommt auf 8.599 Euro, der Piaggio MP3 Sport 310 kostet 8.799 Euro.