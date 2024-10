Mit dem BMW C 400 GT und dem BMW C 400 X bietet BMW Motorrad zwei Premium-Fahrzeuge für das Midsize-Scooter-Segment. Nun kommen sie neu.

BMW schärft seine Scooter nach: Was der neue C 400 GT und C 400 X können

Man kennt sie: Im Bereich der Urban Mobility punktete der BMW C 400 X mit betont dynamischen Eigenschaften, während sich der BMW C 400 GT als tourentaugliche Gran-Turismo-Variante mit einem gesteigerten Komfortangebot zeigte. Jetzt hat BMW Motorrad die beiden Midsize-Scooter nachgeschärft und ihnen neben technischen Optimierungen auch neue Ausstattungsumfänge, Farbstellungen und Zubehör angedeihen lassen.

© BMW Der neue BMW C 400 GT - tourentaugliche Gran-Turismo-Variante.

ABS Pro mit DBC, DTC und MSR serienmäßig

Als Antrieb dient nach wie vor der (bewährte) Einzylindermotor mit einer Leistung von 25 kW (34 PS) bei 7 500 min und einem maximalen Drehmoment von 35 Nm bei 5 750 min-. Die Kraftübertragung erfolgt über ein stufenloses CVT-Getriebe und eine torsionssteife Triebsatzschwinge. Sowohl BMW C 400 X als auch BMW C 400 GT sind serienmäßig mit dem BMW Motorrad ABS Pro ausgestattet. Es bietet durch ABS-unterstütztes Bremsen in Schräglage auch bei Bremsvorgängen in Kurven mehr Sicherheit. ABS Pro verhindert selbst bei schneller Bremsbetätigung das Blockieren der Räder und reduziert auch bei Schreckbremsungen abrupte Lenkkraftänderungen und damit das unerwünschte Aufstellen des Fahrzeugs.

© BMW Im Sinne verbesserter Ergonomie wurde die Bodenerreichbarkeit des BMW C 400 GT optimiert.

Viele kleine Helferchen an Bord Ergänzend dazu bietet die mit ABS Pro verknüpfte Funktion Dynamic Brake Control (DBC) sehr sensibles Ansprechverhalten sowie hohe Brems- und Fahrstabilität bei gleichzeitig sauberer Verzögerung auch in Kurven. Sobald bei einer Bremsung die Sensorbox einen gewissen Verzögerungswert liefert, wird ein gleichzeitiger Beschleunigungswunsch des Fahrers als unplausibel erkannt und ein Öffnen der Drosselklappe unterbunden. Dadurch bleibt das Fahrzeug stabil und der Bremsweg wird verkürzt. Ab einer bestimmten Verzögerung schaltet sich automatisch die Warnblinkanlage ein. Ebenfalls bereits serienmäßig an Bord sind die Dynamische Traktionskontrolle (DTC) und die Motorschleppmomentregelung (MSR). DTC bietet noch mehr Sicherheit beim Beschleunigen – auch in Schräglage und insbesondere bei schlüpfrigen Fahrbahnbedingungen. Mit MSR lassen sich instabile Fahrzustände, die im Schubbetrieb oder bei abrupter Gaswegnahme durch zu hohen Bremsschlupf am Hinterrad (Rutschen oder Stempeln) entstehen können, vermeiden. In diesen Fällen öffnet MSR die Drosselklappen blitzschnell so weit, dass das Schleppmoment egalisiert wird und sich das Fahrzeug stabilisiert.

© BMW Der BMW C 400 X und BMW C 400 GT verfügen jetzt bereits serienmäßig über ein großes 6,5-Zoll-TFT-Display.

Deutlich mehr Stauraum

Beim BMW C 400 X wuchs das Stauvolumen um 3 Liter, beim BMW C 400 GT inklusive der Frontfächer sogar um 12 Liter. Bereits serienmäßig verfügt der BMW C 400 GT jetzt über ein manuell einstellbares Windschild und ist im Rahmen der Sonderausstattung ab Werk mit einer Gepäckbrücke ausrüstbar. Mit 43,5 l Stauraum bietet das neue Topcase nicht nur 13,5 l mehr Volumen als bisher, sondern auch 10 kg statt bisher 5 kg Zuladung. Zudem verfügt es über eine Elektrifizierung in Form einer Innenbeleuchtung und eines USB-Ladeanschlusses. Optional sind für das neue Topcase außerdem ein Rückenpolster sowie lackierte Seitenverkleidungen erhältlich.

Neue Modellvariante „Rugged“ als Sonderausstattung ab Werk In dieser Version tritt der BMW C 400 X in der Karosseriefarbe Kalamata metallic matt auf. Rote Felgen, Tapes und Reifen mit Offroad-Design treffen dabei auf goldene Bremssättel vorne. Zusätzlich zur Basisvariante in Blackstorm metallic mit schwarzer Sitzbank, schwarzen Felgen und schwarzen Bremssätteln vorne ist der BMW C 400 GT auch in der neuen Modellvariante „Exclusive“ verfügbar. Goldene Felgen, Tapes und eine schwarze Sitzbank mit eingesticktem Emblem in Felgenfarbe ergänzen dabei goldene Bremssättel vorne und einen leicht getönten Windschild. Basispreis Österreich: BMW C 400 GT ab 9.490 Euro, BMW C 400 X ab 8.290 Euro.