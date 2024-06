Drei neue Ausführungen der Enduro aus Mandello: Die neue V85-Modellreihe ist da

Die Moto Guzzi V85 Strada ist vor allem für den täglichen Gebrauch und Tagestouren konzipiert und überzeugt durch ihren reduzierten Look und alltagstaugliche Agilität. Ein besonderes Merkmal dieses Modells sind die Leichtmetallfelgen mit Straßenbereifung, die für Fahrstabilität und ein präzises Handling auf der Straße sorgen. Darüber hinaus bietet die V85 Strada drei wählbare Fahrmodi – Straße, Regen und Sport. Diese Modi passen das Verhalten von ABS, Traktionskontrolle sowie Leistung und Motorbremse optimal an die jeweiligen Fahrbedingungen an.

Und serienmäßig das innovativen Moto Guzzi MIA Multimedia- Plattform. Für ein Extra an Komfort sorgt neben der Fahrmodi: Straße, Regen, Sport, Off-Road der zusätzliche Custom-Modus – letzterer bietet die Möglichkeit die Steuerung an individuelle Fahrbedürnisse und Vorlieben anzupassen. Der Custom-Modus ist optional auch für die beiden anderen Modelle der V85-Reihe erhältlich.

Und die Preise? Die Moto Guzzi V85 Strada gibt es ab 12.999 Euro in den Farben Grigio Brera und Strada Nero Isola. Die Moto Guzzi V85 TT kostet 13.999 Euro und kommt in Grigio Tamora und Rosso Fuji. Am teuersten ist die Moto Guzzi V85 TT Travel mit 14.999 Euro. Sie ist in der Farbe Bronzo Deserto erhältlich.