Drei modische Denkfehler, die man am Motorrad nicht machen sollte

Es ist alles eine Frage der Perspektive: In enges, oft schwarzes Leder verpackte Motorradfahrer, während alle Welt in Sorts und Sandalen unterwegs ist, können einem fast leidtun. Andererseits: Der Biker, der auf der Autobahn in Shorts unterwegs ist, macht ebenfalls fast Angst.

Denkfehler 1: Die falsche Farbe

Bei Schutzbekleidung für Motorradfahrer denkt man in erster Linie an schwarze Lederjacken und -hosen, aber inzwischen gibt es auch schon eine große Auswahl an luftigerer Motorradbekleidung, die ebenfalls für den entsprechenden Schutz sorgt.

Dazu gehört zum Beispiel eine spezielle Funktionswäsche, die vor allem im Sommer hilfreich ist, weil sie vor Überhitzung schützt – was gerade bei längeren Touren ein wichtiges Thema sein kann. "Die Schutzkleidung sollte luftdurchlässig sein, aus reiß- und abriebfestem Material bestehen und Protektoren an exponierten Körperstellen wie Schultern, Ellenbogen und Knien haben. So ist man bei einem Sturz grundsätzlich geschützt", so Scheiblauer. Zusätzlich sinnvoll sind auch Rückenprotektoren oder sogenannte Airbag-Jacken, die – wie der Name schon sagt – über Airbags verfügen, welche sich in weniger als einer Zehntelsekunde entfalten und so ebenfalls bei einem Sturz schützen.

Denkfehler 2: Was nicht verboten ist, ist kein Problem

Im Gegensatz zum Fahren ohne Helm ist das Fahren von motorisierten Zweirädern in Sandalen, T-Shirt und kurzer Hose grundsätzlich nicht verboten, dennoch kann es einige Konsequenzen nach sich ziehen. "Wer sich ohne entsprechende Schutzkleidung auf ein Motorrad oder einen Roller setzt und einen Unfall verursacht, setzt sich nicht nur einem erhöhten Verletzungsrisiko aus, sondern kann auch zivilrechtlich belangt werden. Unzureichende Bekleidung während der Fahrt kann zum Beispiel Einfluss auf etwaige Schadenersatzansprüche haben und das Schmerzengeld mindern", erklärt der ÖAMTC-Fahrtechnikexperte.