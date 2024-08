41,3 km Reichweite: Österreich Marktstart für Hondas EM1 e:

Zur Erinnerung: Der EM1 e: ist das erste elektrische Zweirad von Honda in Europa. Das Elektro-Moped war bereits auf der internationalen Motorrad Messe EICMA und auch auf der österreichischen Motorrad Messe moto-austria zu sehen. Jetzt bietet man ihn zum Einführungspreis von 2.490 Euro für das EM1 e: Paket inklusive Honda Mobile Power Pack e: und Ladegerät an. Eine zusätzliche Bundesförderung für Elektrofahrzeuge in der Höhe von 600 Euro kann beantragt werden. Bestellungen sind ab sofort bei den österreichischen Honda Händlern möglich.

So sieht Hondas erstes EV Zweirad für die junge Fahrergenerationen in Europa aus: Stahlrohr-Unterzugrahmen, Telegabel vorne und zwei Stoßdämpfer hinten, 740 mm Sitzhöhe, Gewicht fahrfertig inklusive Batterie 95 kg.

Die Stromversorgung des EM1 e: erfolgt durch das 50V Honda Mobile Power Pack e:. Dieses austauschbare Batterie System wurde von Honda entwickelt. Bei praxisgerechter Nutzung ermöglicht eine Batterieladung eine Reichweite von 41,3 km oder ungefähr 48,0 km im verbrauchsärmeren ECON-Modus.

Wie der Namen andeutet ist das Honda Mobile Power Pack e: zu entnehmen und kann so zu Hause aufgeladen werden. Das 270 Watt Ladegerät bezieht dabei Strom aus einer haushaltsüblichen Steckdose (einphasig, 230V) und ist mit einer Gebläse Kühlung versehen. Das Gewicht des Ladegeräts beträgt 5,3 kg, LED-Anzeigen zeigen den Ladestatus in vier Segmenten an. Das Honda Mobile Power Pack e: wiegt ca. 10 kg. Die Ladezeit von Null bis zum Maximum beträgt in etwa 6 Stunden. Eine Ladung von 25 % auf 75 % dauert 2,7 Stunden. Laut Honda kann das Power Pack e: über 2.500 mal aufgeladen werden.

Der Radnaben-Motor verfügt über eine Nennleistung von 0,58 kW und erzeugt in der Spitze 1,7 kW. Im ECON-Modus beträgt die Leistung 0,86 kW. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Damit bewältigt der EM1 e: eine zehnprozentige Steigung mit einem Gewicht von 75 kg an Bord.