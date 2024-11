80 Prozent weniger Motorradunfälle in Kurven: Österreicher gewinnen Sicherheitspreis

Mehr Verkehrssicherheit auf Europas Straßen: Das ist das Ziel der European Road Safety Charter (ERSC ). Mit den Excellence in Road Safety-Awards – dem europäischen Verkehrssicherheitspreis – wurden auch heuer Best-Practice-Beispiele in fünf Kategorien (Education, Motorcyclists, Pedestrians & Cyclists, Technology & Innovation sowie Urban) auszeichnet, die zu mehr Engagement in der Verkehrssicherheitsarbeit inspirieren.

Wie es funktioniert:

Als optische Orientierungshilfe unterstützen die Markierungen Motorradfahrende dabei, in Risikokurven die ideale Fahrlinie zu finden, um u.a. nicht mit dem Gegenverkehr in Konflikt zu geraten. Die Unfallzahlen in diesen Kurven konnten so drastisch reduziert werden.



Getestet und evaluiert hat die Unfallpräventionsinstitution KFV diese lebensrettende Wirkung u.a. in Tirol, Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland. Mit beeindruckenden Zahlen: 4 von 5 Unfällen konnten durch die Anbringung der Bodenmarkierungen verhindert werden. „80 Prozent weniger Motorradunfälle in diesen Kurven - das spricht für sich. Es gibt weniger Verletzungen und weniger Sachschäden. Mit dieser einfachen Maßnahme können also rasch, kostengünstig und effektiv Unfälle verhindert werden“, so Martin Winkelbauer, KFV-Sicherheitsexperte und Projektleiter.