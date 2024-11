GTS 310: Das ist die stärkste Vespa, die es je gab

So viel Power wie nie: die Vespa GTS 310

Die Vespa GTS-Reihe ist in den Rankings der österreichischen Zulassungsstatistiken immer vorne dabei und gilt in Österreich, als eines der meistverkauften Zweiräder überhaupt. Mehr als 19 Millionen verkaufte Vespas gibt es auf allen Kontinenten der Welt - zwei Millionen neuen Vespas sind allein in den vergangenen zehn Jahren auf die Straßen der Welt gekommen.

Die neueste Generation mit dem Namen Vespa GTS 310 erklärt sich mit ihrem technischen Upgrade zum Roller, der alle Rekorde bricht: Sie ist die leistungsstärkste und reaktionsschnellste Vespa, die jemals in der bereits 80-jährigen Geschichte des Motorrollers hergestellt wurde. Ihr Herzstück ist der neue 310-ccm Euro 5+ Motor, der die Leistung auf satte 25 PS erhöht. Auch das Drehmoment wurde erhöht und der Hubraum vergrößert. Der Motor stellt eine deutliche technische Weiterentwicklung dar und sorgt für ein dynamisches und komfortables Fahrgefühl. Die Vespa GTS ist in drei Versionen erhältlich, die den Lebensstil des Fahrers bzw. der Fahrerin bestmöglich widerspiegeln sollen.

Die klassischste Version der Vespa GTS ist schlicht und zurückhaltend und in den Farben Beige Avvolgente, Nero Convinto und Verde Amabile erhältlich. Die Vespa GTS Super zeichnet sich durch einen dynamisch Look aus und knüpft an das Erbe legendärer Sportmodelle wie der Vespa GS 150 von 1955, der Vespa 180 SS von 1965 bis hin zur T5 „Pole Position“ von 1985 an. Die Vespa GTS SuperSport ist die ultimative Sportversion der Vespa und in den fünf Farben Blu Eclettico, Bianco Innocente, Grigio Travolgente Opaco, Nero Convinto Opaco und Verde Ambizioso Opaco erhältlich. Das Vespa MIA-Konnektivitätssystem, das bei der SuperSport-Version zur Standardausstattung gehört, ist als Zubehör für die Vespa GTS und GTS Super ebenfalls erhältlich.

Der Preis für die neue Vespa GTS 310: 7.199 Euro. Vespa GTS Super 310: 7.299 Euro. Vespa GTS SuperSport 310: 7.499 Euro.