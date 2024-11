Sneak Peek: BMW Concept F 450 GS - Neuer Maßstab in der GS Familie

Den Anspruch auf Premiumqualität löst die Concept F 450 GS auch in technischer Hinsicht ein. So ist der Zweizylinder-Reihenmotor zu 100 Prozent neu entwickelt und durch einen speziellen, noch nie in Serie eingesetzten Zündversatz besonders charakterstark und drehfreudig. A2-Klassenkonform schöpft dieser Motor den 48-PS-Rahmen voll aus und stellt dazu schon bei niedrigen Drehzahlen ein überlegenes Drehmoment zur Verfügung.

Auch fahrwerksseitig geht die BMW Concept F 450 GS in diesem Segment mit Premiumtechnik an den Start. „Wir durften die Entwicklung dieses Fahrzeugs auf einem weißen Blatt Papier beginnen. Ziel war es, eine hervorragende Geländetauglichkeit und gleichzeitig ein handliches und präzises Fahrverhalten auf der Straße zu ermöglichen. Entsprechend ist die BMW Concept F 450 GS mit einer voll einstellbaren Upside-Down-Gabel sowie einem Federbein mit wegabhängiger Dämpfung mit Anleihen aus dem Rallye- und Enduro-Sport ausgestattet. Durch den gezielten Einsatz von Leichtbau und weiteren State-of-the-Art-Lösungen können wir ein sensationell leichtes Fahrzeug nahe der Mindestgewichtsanforderung in der A2-Klasse von 175 kg darstellen“, so Marc Weber, leitender Ingenieur der Concept F 450 GS.

Inspiriert von der großen Schwester BMW R 1300 GS, setzt die Concept F 450 GS auch auf Sicherheit und Funktionalität. Die relevanten Ausstattungsmerkmale reichen von BMW Motorrad ABS Pro (schräglagenabhängig), über eine Performance-Bremse bis hin zu frei konfigurierbaren Fahrmodi. Mit BMW Connectivity an Bord und dem 6,5 Zoll TFT-Display wird die Vernetzung von Motorrad und Smartphone sowie weiterem Zubehör ermöglicht.