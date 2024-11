BMW Motorrad präsentiert die Neuen: Was 2025 Schönes bringt

Auch bei den Regelsystemen legte BMW Motorrad Hand an. So verfügt die Dynamische Traktionskontrolle DTC dank Lenkwinkelsensorik über die neue Funktion Slide Control. Dadurch erhielt die DTC eine neue Unterteilung in Slip Control und Slide Control. Ebenfalls der Einführung der Lenkwinkelsensorik ist die neue Funktion Brake Slide Assist des BMW Race ABS Pro geschuldet. In Kombination mit dem M Kurzhub-Gasgriff ergibt sich dadurch laut Hersteller mehr Performance und Kontrolle.

Wie bisher wird die neue M RR in zwei Versionen angeboten: Als M 1000 RR Basisvariante in der Grundfarbe Lighwhite uni und als M 1000 RR M Competition in der Grundfarbe Blackstorm metallic jeweils in Kombination mit der Grafik in M Farben.